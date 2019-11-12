С короткими волосами и в кроссовках: Тина Кароль повторила брутальный образ 2011 года

Украинская певица Тина Кароль поразила перевоплощением для выпуска "Танцев со звездами 2019". На шоу артистка предстала в брутальном образе, который уже демонстрировала в 2011 году.

10 ноября в Украине прошел один из самых интересных выпусков "Танцев со звездами 2019". Все потому, что участники должны были подготовить к прямому эфиру две постановки, одну из которых исполнили под пение украинских певиц. В частности, помогать звездным парам согласились Джамала, Ассоль (katya), Надежда Мейхер и Алена Винницкая, группа "Время и Стекло", Тина Кароль. Однако выступление поп-дивы больше всего поразило поклонников проекта.

Читайте также: "Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: какими постановками поражали участники в четвертьфинале шоу

Сейчас сеть заполонили эффектные фото Тины Кароль с четвертьфинала "Танцев". Перед зрителями певица предстала в широких джинсах-бойфрендах, белом топе и накидке с лаковыми вставками. Брутальности ее образу добавил парик с короткими волосами и макияж с акцентом на красные губы. Кроме этого, Тина Кароль вышла на сцену не в изящных туфлях или босоножках на каблуках, а в массивных кроссовках, что тоже ошеломило ее поклонников.

Такой образ Тина Кароль уже примеряла в 2011 году, поэтому выбрала именно его для исполнения песни "Зачем я знаю". Под эмоциональный трек выступили Ксения Мишина и Евгений Кот. Звездная пара призналась, что хочет сделать особое выступление, которое будет не менее качественным, чем трек Тины Кароль. И это участникам удалось: их фристайл вызвал восторг у Григория Чапкиса.

Читайте также: "Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: какая пара ушла из проекта в четвертьфинале

"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Тины Кароль, Евгения Кота и Ксении Мишиной