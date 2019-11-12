С короткой стрижкой и косухой на голое тело: Белла Хадид показала эротическое закадровое фото

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Белла Хадид для Pop Magazine
Белла Хадид для Pop Magazine / Фото: Hugo Comte

Американская модель Белла Хадид часто поражает фанатов своими съемками и не боится экспериментировать с собственными образами. Она часто отходит от гламурного стиля и предпочитает "мужские" наряды. Новая фотосессия стала этому доказательством.

Известно, что съемка с Беллой Хадид проходила еще летом для модного журнала Pop. Автором снимков тогда стал художник под никнеймом Hugo Comte. Тогда же звезда позировала для обложки глянца и для страниц журнала, иногда полностью обнажившись.

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Белла Хадид для Pop Magazine / Фото: Hugo Comte

Изюминкой одного из ее образов стали пышные груди, которые можно было разглядеть под короткой черной кожаной курткой, которую еще называют "косухой". Вместо элегантной прически ее голову украсил парик из коротких черных волос, а из макияжа можно разглядеть только розовую помаду и коричневые тени для век. Фанаты отметили, что образ звезды есть несколько дерзким, однако очень сексуальным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Мода Новости LifeStyle Стиль и мода Белла Хадид
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