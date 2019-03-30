С красной помадой и сильной речью: как Анджелина Джоли выступала на заседании Генассамблеи ООН

Несмотря на успешную карьеру актрисы Анджелина Джоли не забывает поддерживать в тонусе свое почетное звание посла доброй воли ООН. Так, в пятницу, 29 марта, знаменитость посетила заседание Генеральной Ассамблеи ООН и выступила перед собравшимися с сильной речью.

Как посол доброй воли ООН Анджелина Джоли не могла не посетить заседание Генассамблеи ООН, которое состоялось в Нью-Йорке в головном офисе накануне, 29 марта. Собрание было организовано для того, чтобы акцентировать внимание Всемирной организации на миротворческих операциях во всем мире. Стоит отметить, что Анджелина Джоли является основателем благотворительного фонда, который отвечает за благосостояние края третьего мира.

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В своей речи, которую она гордо провозгласила с трибуны, голливудская актриса заявила, что она является патриотом своей страны, США, и желает ей только процветания, а также заговорила о том, какие судьбы достаются женщинам в разных уголках мира.

Женщины по всему миру занимают руководящие посты, берут судьбу в собственные руки, но в то же время большинство жертв военных конфликтов, как и раньше, составляют женщины. Среди беженцев и жертв насилия большинство – это женщины. Мы должны добиться того, чтобы любой, кто совершает преступления в отношении женщин, без каких-либо исключений предстал перед судом и был наказан,

– заявила Анджелина Джоли.

Для официального мероприятия, на котором звезде пришлось выступить с громким и сильным заявлением, она выбрала черную юбку-карандаш и белую рубашку с небольшим декольте. Поверх классического образа Анджелина Джоли накинула бежевое пальто прямого кроя от Ryan Roche. Ее сдержанный образ дополнили туфли-лодочки в тон к верхней одежде, красная сумка и яркая красная помада.



Анджелина Джоли на заседании Генассамблеи ООН / Getty Images



Анджелина Джоли на заседании Генассамблеи ООН / Getty Images

Смотреть выступление Анджелины Джоли на заседании Генеральной Ассамблеи ООН: видео