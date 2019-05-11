С красным акцентом: два образа Виктории Бекхэм, которые не оставят равнодушными

Британский дизайнер Виктория Бекхэм продолжает поражать своей одеждой из новой коллекции и демонстрировать, как ее можно интересно носить каждый день на собственном примере.

Дизайнер, которая имеет армию поклонников, часто демонстрирует, как она выходит на публику в одежде собственного бренда Victoria Beckham. Каждое ее появление становится вдохновением для модниц во всем мире к экспериментам со стилем.

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Два новых образа Виктория продемонстрировала на улицах Нью-Йорка. 10 мая в объективы папарацци дизайнер попала в широких светлых брюках в легую желто-красную клетку. Для яркого акцента она подобрала светло-голубой свитер и красную рубашку.

Виктория Бекхэм​ / Getty Images

Накануне фотографы сфотографировали Бекхэм в не менее интересном наряде – черной юбке-миди с широким серым поясом, over-size рубашке в клеточку и в красных ботфортах с открытым носком. Завершил стильный look желтый клатч.

Виктория Бекхэм / Getty Images