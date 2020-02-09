С лета в зиму: Настя Каменских поделилась зажигательным видео

Популярная украинская исполнительница, выступающая под псевдонимом NK, Настя Каменских является активным пользователем социальных сетей Тик-Ток и инстаграм. На днях звезда порадовала поклонников новым зажигательным видео.

Настя Каменских часто публикует на своей странице танцевальные видео с интересными движениями. На днях звезда опубликовала оригинальный ролик, на котором продемонстрировала яркое перемещение из зимы в лето.

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Как известно, недавно артистка вернулась из солнечной Мексики, где отдыхала со своим мужем Потапом. Поэтому Настя решила продемонстрировать, как она с жаркой страны приехала в снежную Украину.

Сначала Каменских танцует на пляже в привлекательном белом купальнике, а потом, подбрасывая песок вверх, оказывается в заснеженных Карпатах. Там звезда одета в куртку бежево-розового цвета с оранжевой надписью на спине и коричневые лосины. Такой наряд NK соединила с серой обувью.

Менее чем за сутки видео набрало более одного миллиона просмотров.

Предлагаем посмотреть подборку зажигательных видео страстной NK.