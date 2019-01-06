С мармеладом, малиной или экзотическая – интересные рецепты кутьи

6 января в Украине проходит Сочельник. Традиционно, на праздничных столах у украинцев должны быть 12 постных блюд. Но главной всегда является кутья. Обычно ее готовят из пшеницы и добавляют мед и мак. Но рецептов этого блюда намного больше. Самые вкусные и интересные рецепты кутьи найдете ниже.

Кутья на Сочельник символизирует единение с Богом и миром умерших. Также это блюдо является актом жертвы Богу. Мак – символ мученичества, невинно пролитой крови. Мед – символ чистоты, Божьего слова. Кроме кутьи, обязательными блюдами на Сочельнике является компот из сухофруктов, постные вареники, борщ, пампушки.

Больше рецептов читайте в спецпроекте сайта "24": 12 блюд на Сочельник

Предлагаем вашему вниманию простые и вкусные рецепты кутьи на Сочельник.

Пшеничная кутья (Классическая)

Продукты:

Стакан риса

100 г мака

100 г грецких орехов

100 г изюма

Несколько ложек меда

Зерна пшеницы нужно растолочь в деревянной ступе деревянным пестиком. При этом время от времени надо добавлять немного теплой воды, чтобы оболочка пшеницы отделилась. После этого зерна нужно несколько раз промыть и просеять, чтобы выделить ядро. Из этого и варят пшеничную кашу.

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Отдельно готовят соус. Для этого надо сначала запарить, а затем растереть мак до образования макового молочка. Далее добавляют мед, орехи, сухофрукты. Все перемешивают и добавляют к сваренной пшенице.

Кутья рисовая



Кутья из риса – оригинальная инерпретация главного блюда на Сочельник

Продукты:

стакан риса

100 г мака

100 г грецких орехов

Несколько ложек меда

Мед по вкусу

Рис для этой кутьи надо готовить иначе, чем мы привыкли. Стакан риса насыпать в кастрюлю и залить полутора стаканами кипятка. Далее плотно накрыть крышкой и варить три минуты на сильном огне, шесть минут – на среднем и еще 3 минуты – на малом. После этого кашу надо оставить еще на 20 мин, чтобы дать ей настояться.

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Соус можно готовить такой же, как и в предыдущем рецепте.

Рисовая кутья (Экзотическая)



Экзотическая рисовая кутья

Продукты:

стакан риса

100-150 г грецких орехов

100 г кураги

Банка консервированных ананасов

2-3 столовые ложки меда

Узвар

Перед приготовлением рис надо несколько раз промыть. Далее готовим его по стандартной схеме, главное не переварить. А после того, как рисовая каша сварится, снова промыть рис холодной кипяченой водой.

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Отдельно на сковороде обжарить орехи, а затем измельчить их в блендере. Курагу нарезать на маленькие кусочки. Ананасы (могут быть консервированные) нарезать кубиками. Мед развести с компотом и добавить в это орехи, курагу и ананасы. Подавая на стол рис следует полить этим соусом. При желании можно добавить другие экзотические фрукты.

Кутья с мармеладом



Сладкая кутья с мармеладом

Продукты:

Стакан пшенной или перловой крупы

Полстакана изюма

Несколько ложек меда

100 г мармелада

50 г ядер грецких орехов

Узвар

Крупу несколько раз промыть и варить по стандартной схеме (залить водой в соотношении 1: 3), добавив в середине варки изюм. Когда крупа будет сварена ее следует промыть холодной прокипяченной водой.

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В отдельной посуде мед развести с компотом и добавить орехи. Крупу полить соусом и сверху добавить разному мармелад.

Кутья с сухофруктами и малиной



Рецепт кутьи с сухофруктами и малиной

Продукты:

2 стакана пшеницы

Сушеные яблоки и груши

100 г изюма

Сушеная или разморожена малина (четверть стакана)

Мед по вкусу

Пшеницу просеять и промыть. Залить зерна 4 стаканами воды и варить 25-30 минут. Когда вода закипит, добавить яблоки, груши и малину. Через 5-7 минут – изюм.

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Когда сваренная смесь остынет – добавить мед. Оставить на 1-2 часа, а затем подать на стол.

Кутья из ячменя



Кутья из ячменя – такой вы еще не пробовали!

Продукты:

Полстакана ячменя

Полстакана изюма

Стакан консервированных вишен

Несколько ложек меда

Полстакана ячменя залить водой и настаивать всю ночь. Утром промыть и варить на малом огне около часа. Затем добавить изюм и варить еще полчаса. Далее бросить вишни и варить всю смесь еще 15 минут.

Когда сваренная смесь немного остынет – добавить мед и подавать на стол.

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