С маской на лице и в халате: Белла Хадид засветила грудь в "домашнем" образе

Знаменитая американская модель Белла Хадид делится не только фотографиями с модных показов, но и распространяет фотографии в "домашней" атмосфере. На днях звезда опубликовала фото, на котором показала себя после душа и засветила грудь.

Белла Хадид является одной из самых востребованных моделей современности. Она представляет наряды мировых брендов и не стесняется демонстрировать свою фигуру в откровенных образах. Также звезда распространяет в сети фотографии с отдыха и показывает, как проводит свободное время дома.

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На днях знаменитость опубликовала на своей странице в инстаграме снимок, на котором позирует в ванной комнате. Белла только вышла из душа, мокрые волосы укутала в полотенце, а на лицо нанесла маску белого цвета.

Одета Хадид в "домашний" нежно-голубой халат. Она никогда не упускает возможности похвастаться грудью: на подиуме, на отдыхе или другом светском мероприятии. Не стала исключением и эта фотография. Модель показала соблазнительные формы. Она доказала, что даже в таком образе может выглядеть привлекательно и сексуально.

Не все звезды шоу-бизнеса осмелятся показать себя в таком виде, однако Белла Хадид не боится мнения других и уверенно демонстрирует свою красоту в любое время.



Белла Хадид с маской на лице и в "домашнем" халате / Instagram / @bellahadid