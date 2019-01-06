С мужского плеча: Виктория Бекхэм надела стильный брючный костюм

44 Читати новину українською
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / www.gettyimages.com

Популярная британская дизайнер Виктория Бекхэм не боится экспериментировать с нарядами, которые она надевает на публику. Так, супруга Дэвида Бекхэма всегда становится звездой уличных папарацци, а ее стиль пытаются повторить десятки сотен поклонниц.

Новые фото Виктория опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Как две капли: фото девушки Бруклина Бекхэма сравнили с его звездной мамой

Так, Бекхэм для выхода в Лондоне примерила серый брючный костюм ее собственного бренда, который состоял из широких брюк на высокой посадке и пиджак. Такой наряд дизайнер сочетала с блузой нежно-розового цвета.

"Замечу, что эти брюки действительно вытягивают ноги", – подчеркнула она в подписи.


Викторія Бекхэм / Getty Images

Что интересно, новая девушка сына Виктории Бруклина Бекхэма часто стала проводить время с его семьей. Хана Кросс также успела засветиться на снимках рядом со своим любимым и его звездной мамой.


Виктория Бекхэм, Хана Кросс и Бруклин​ / Getty Images


Виктория Бекхэм и Хана Кросс/ Getty Images

Теги: LifeStyle Виктория Бекхэм Стиль и мода
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
5 малоизвестных фактов о Мэрилине Мэнсоне, которые поражают
5 января 15:37 5 малоизвестных фактов о Мэрилине Мэнсоне, которые поражают
746
Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
4 января 17:45 Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
3251
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
4 января 16:30 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
8033
Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
4 января 14:03 Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
Альона Захарова 1889
Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
4 января 10:20 Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
1449
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
3 января 20:30 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
71948
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук