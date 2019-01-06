С мужского плеча: Виктория Бекхэм надела стильный брючный костюм

Популярная британская дизайнер Виктория Бекхэм не боится экспериментировать с нарядами, которые она надевает на публику. Так, супруга Дэвида Бекхэма всегда становится звездой уличных папарацци, а ее стиль пытаются повторить десятки сотен поклонниц.

Новые фото Виктория опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, Бекхэм для выхода в Лондоне примерила серый брючный костюм ее собственного бренда, который состоял из широких брюк на высокой посадке и пиджак. Такой наряд дизайнер сочетала с блузой нежно-розового цвета.

"Замечу, что эти брюки действительно вытягивают ноги", – подчеркнула она в подписи.



Викторія Бекхэм / Getty Images

Что интересно, новая девушка сына Виктории Бруклина Бекхэма часто стала проводить время с его семьей. Хана Кросс также успела засветиться на снимках рядом со своим любимым и его звездной мамой.



Виктория Бекхэм, Хана Кросс и Бруклин​ / Getty Images



Виктория Бекхэм и Хана Кросс/ Getty Images