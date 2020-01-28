С ним я всегда чувствую себя защищенной, – Александра Кучеренко рассказала о своем браке

Телеведущая и обладательница титула "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко стала звездой отечественного журнала. Красавица снялась в роскошной фотосессии и рассказала о своем браке с Дмитрием Комаровым.

Александра Кучеренко украсила обложку журнала "Караван историй". Модель не обошла стороной вопросов о ее браке с телеведущим Дмитрием Комаровым, поэтому охотно призналась, что не только счастлива рядом с любимым, но и чувствует себя защищенной.

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"Рядом с мужем я уже забыла слово "страшно". С ним я всегда чувствую себя защищенной и комфортно, где бы мы ни находились. К тому же, я не лезу туда, куда может он. Потому что те вещи, которые мой муж делает в своей программе "Мир наизнанку" по силам только ему. Я одновременно переживаю и спокойна за него", – поделилась Александра Кучеренко.

Что известно о браке Комарова и Кучеренко?15 июня Дмитрий Комаров заявил, что женился на ведущей, модели и обладательнице титула "Мисс Украина-2016" Александре Кучеренко. Впоследствии выяснилось, что пара тайно поженилась в мае 2019 года в Иерусалиме. Дмитрий Комаров выбрал дату венчания, которая совпала с конкурсом Евровидение. Поэтому поездка двух ведущих в Израиль не вызывала никаких подозрений.



Пара познакомилась задолго до шоу "Танцы со звездами". Поэтому на проекте Дмитрий Комаров и Александр Кучеренко тщательно скрывали романтические отношения.

На обложке журнала украинская красавица появилась в голубом брючном костюме и майке. А вот на других кадрах Александра Кучеренко позировала в изящных платьях, которые подчеркнули не только ее стройную фигуру, но и женственность. Не забыли авторы фотосессии и о модных трендах, поэтому на одном фото она красовалась в блестящих штанах oversize и рубашке.

Александра Кучеренко / Караван историй

Кроме этого, Александра Кучеренко рассказала о своем благотворительном проекте "Наставничество", которым занимается еще со времен участия в конкурсе красоты "Мисс Украина-2016". Модель призналась, что шла на шоу ради победы, однако нашла дело, которому охотно уделяет немало внимания. По условиям проекта, взрослый человек может стать наставником для ребенка-сироты. Александра Кучеренко объяснила, что речь не идет об усыновлении, а о дружбе и поддержке, в которой так нуждаются воспитанники приютов. Поделилась телеведущая и своей мечтой в рамках благотворительной программы.

"Если же говорить о моей глобальной мечте в этом направлении, то я бы реформировала интернаты. Сделала бы так, чтобы их не было в принципе, потому что альтернатива им есть уже сейчас. Например, патронатные семьи. У детей должны быть родители и здоровые отношения в семье", – добавила она.