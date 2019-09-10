С ними я заново открываю себя, – Анджелина Джоли рассказала о воспитании детей

Голливудская актриса Анджелина Джоли охотно обсуждает с журналистами свою актерскую карьеру или сотрудничество с известными брендами. А вот личную жизнь она часто отказывается комментировать. Но на днях Джоли все же открыла некоторые детали о воспитании своих 6 детей.

Анджелина Джоли в общении с журналистами Hello Magazine вспомнила, как в конце августа 2019 года отправляла старшего сына Мэддокса на обучение в Южную Корею. Звездная мама до сих пор не может привыкнуть к тому, что парень переехал из поместья в Лос-Анджелесе. Однако эта ситуация изменила ее жизнь, а Анджелина Джоли поняла, что ей нравится воспитывать детей-подростков.

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"Когда твои дети маленькие, ты чувствуешь себя настоящей мамой. Когда они тинейджеры, вместе с ними чувствуешь себя подростком. Ты видишь, как они ходят в панк-клубы, и удивляешься, почему ты не можешь делать. Сейчас я как раз нахожусь в той самой прекрасной стадии, когда заново открываю себя", – рассказала Анджелина Джоли.

Актриса не скрывает, что имеет очень тесную связь со своими потомками. Она проводит много времени с ними и даже разделяет их хобби. Так, с 11-летним Ноксом Анджелина Джоли посещает тир, а с другими детьми часто ходит в спортзал или на шопинг.



Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта / Bright Media Pakistan

Не избежала она вопроса и об особых семейных традициях. Анджелина Джоли решила не раскрывать секреты празднования религиозных праздников, рассказав вместо этого о Дне матери. Ежегодно дети актрисы готовят для нее сюрприз, в частности, дарят много цветов.

В День матери дети готовят для меня завтрак и собирают цветы. Они относятся ко мне как к настоящей леди. Я понимаю, что гораздо сильнее, чем себе иногда думаю. Однако по своей сути все равно мягкая и ранимая. Поэтому я просто хочу, чтобы мои дети позволяли мне быть нежной,

– добавила Анджелина Джоли.

В конце интервью актриса заявила, что современным родителям следует учить потомков быть добрыми, любящими и терпеливыми. Именно это, по мнению Анджелины Джоли, поможет подготовить детей к жизни в современном мире.

Как известно, Анджелина Джоли – мама 6 детей. Трех потомков – 18-летнего Меддокса, 14-летнего Пакса, 13-летнюю Захару – она ​​усыновила, а вот для 12-летней Шайло и 9-летних близнецов Вивьен и Нокс актриса является биологической матерью. Всех детей Джоли воспитывала в браке с Брэдом Питтом, поэтому после развода делит с ним опеку.