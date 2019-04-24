С обнаженной грудью и короткими волосами: Николь Кидман снялась в горячей фотосессии

Пока весь мир в ожидании премьеры 2 сезона "Большой маленькой лжи", одна из главных актрис сериала Николь Кидман стала главной героиней журнала Vanity Fair. Для глянца звезда примерила неожиданные образы, которые удивили поклонников.

В яркой фотосессии 51-летняя Николь Кидман решилась на дерзкие эксперименты. В частности, актриса примерила парик с короткими волосами, что было очень необычно для поклонников. Кроме этого, по просьбе стилистов Vanity Fair зажигательная Николь сделала прическу с эффектом мокрых волос, что тоже нетипично для нее.

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Не менее эпатажными были и наряды, которые она засветила в майском выпуске глянца. Николь Кидман предстала перед зрителями в сексуальных платьях, тренче, брюках и блузке. При этом актриса выбирала соблазнительные позы, а на нескольких кадрах красовалась без нижнего белья, обнажив свою грудь.



Николь Кидман в обольстительной фотосессии/ Instagram / @nicolekidman

Кроме этого, Николь Кидман дала откровенное интервью журналу Vanity Fair, в котором рассказала о частной жизни, материнстве и выборе профессии. В частности, звезда призналась, что старается воспитывать своих детей достаточно строго и не настаивает, чтобы они пытались повторить пример ее и мужа Кита Урбана.

У них нет телефона, и я не позволяю им заводить Instagram. Я пытаюсь сохранить какие-то границы. Старшая дочь (10-летняя Сандей Роуз, – LifeStyle 24) уже проявляет интерес к тому, чтобы пойти по моим стопам и стать актрисой, но я не хочу заставлять детей идти в этом направлении ... Никто не мотивировал меня быть актрисой, наоборот, меня пытались всячески удержать от этого шага,

– рассказала Николь Кидман.

Голливудская актриса также не обошла вопрос о усыновленных детей, которых она воспитывала в браке с Томом Крузом. По словам Николь Кидман, 26-летняя Белла счастлива замужем и является владельцем линии футболок BKC (Белла Кидман Круз). А вот 24-летний Конан живет в Майами, где занимается музыкой. С детьми актриса крайне редко общается, но, как и раньше, уверяет, что в ее доме найдутся комнаты для них.

А вот насчет актерской карьеры, что Николь Кидман не скрывала своего восторга от участия в сериале "Большая маленькая ложь", второй сезон которого выйдет на телеэкраны 9 июня. Съемки она с уверенностью называет уникальным опытом.

"Наблюдать, как Зои и Шэйлин растут, и видеть, как они становятся женщинами – это так мило. Я знаю, что Лора и Риз тоже это чувствуют. Мы все такие разные, но мы дополняем друг друга. Также весь актерский состав планирует посетить свадьбу Кравиц с актером Карлом Глусманом", – рассказала Николь Кидман.