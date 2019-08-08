С обнаженной грудью и усами: Эмили Ратаковски взбудоражила сеть новой эротической съемкой

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски известная своими пикантными фотосессиями, однако ее новая работа для Harper's Bazaar поразила едва ли не больше всех предыдущих. На снимках 28-летняя красавица предстала в весьма экстравагантных образах.

Новые сексуальные и одновременно впечатляющие фото Эмили Ратаковски представители американского Harper's Bazaar опубликовали на официальной странице в Instagram. Снимок собрал немалое количество предпочтений и комментариев в первые минуты после загрузки.

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На фото Эмили Ратаковски предстала в привычном соблазнительном образе, в кружевном белье с красивой прической, однако под ее подмышками были волосы. Сообщение сопровождалось текстом, который написала сама модель, обращаясь к своим фанатам.

Конечно, я уверена, что на большинство моих ранних экспериментов, которые я исследовала на тему "что значит быть девушкой", сильно повлияла мизогинная культура. Черт, я также уверена, что на большинство способов, благодаря которым я продолжаю быть "сексуальной", сильно влияет мизогиния. Но мне так хорошо и это мой проклятый выбор, правда? Разве это не то, что касается феминизма, то есть, выбора?

– обратилась Эмили Ратажковки к поклонникам.

Мизогиния – характерное для некоторых мужчин и женщин поведение, выражающееся в пренебрежении и ненависти к женскому полу



Эмили Ратаковски / Instagram / @harpersbazaarus

Тем самым модель хотела донести до них, что сегодня женственность приобрела другой вид и смысл, но для каждого она своя, то есть такая, каков его выбор. Поэтому на следующем фото Эмили Ратаковски позировала в светлой расстегнутой рубашке, обнажив грудь, с собранными волосами и прикрепленными усами.



Эмили Ратаковски / Instagram / @harpersbazaarus