Приянка Чопра надела платье с соблазнительным декольте: фото

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Приянка Чопра в Нью-Йорке
Приянка Чопра в Нью-Йорке / Instagram / @jamaloukimag

Актриса Приянка Чопра – всегда желанный гость на светских мероприятиях. Все потому, что красавица любит поражать фотографов эффектными и роскошными видами, о которых впоследствии говорит весь мир. Исключением не стало и ее появление на Неделе моды в Нью-Йорке.

Посмотреть на стильные новинки 37-летняя Приянка Чопра пришла в черном платье от бренда Oscar de la Renta, которое имело длину миди. На талии наряд был прозрачным и декорирован золотыми цепочками. Пикантности виду роскошной актрисы добавляла зона декольте: у платья был откровенный вырез, поэтому все участники модного показа могли увидеть пышный бюст Приянки Чопры.

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Свой эффектный образ голливудская красавица дополнила небольшой сумочкой и туфлями-лодочками на каблуках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений F I L M Y D A Y (@filmyday)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamalouki (@jamaloukimag)

Известно, что в таком наряде Приянка Чопра посетила презентацию весенне-летней коллекции 2020 от бренда Oscar de la Renta. Поэтому выбор платья актрисы был весьма символичным. В комментариях СМИ Приянка неоднократно отмечала, что одежда этой марки часто оказывается в ее гардеробе, поэтому звезда не упустила возможности публично поддержать своих любимых дизайнеров.

Кроме Приянки Чопры, на мероприятии можно было увидеть и других звездных гостей, в частности, Анну Винтур, Ники Хилтон, Люси Хейл.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Приянка Чопра Нью-Йорк Неделя моды
Источник: LifeStyle 24
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