С обнаженным торсом: Дэниэл Крейг украсил обложку известного глянца

Знаменитый голливудский актер, главный герой фильмов о Джеймсе Бонде Дэниел Крейг дал откровенное интервью, в котором рассказал о работе в кино и снялся в пикантной фотосессии.

Дэниел Крейг готовился к премьере новой части фильма о Джеймсе Бонде. Однако из-за вспышки коронавируса ее перенесли на ноябрь 2020 года. Но исполнитель роли агента 007 не теряет времени зря. Он дает интервью мировым изданиям и снимается в фотосессиях для известных глянцев.

Читайте также: Билли Айлиш разделась в знак протеста против критики ее внешности: видео 18+

52-летний актер украсил обложку популярного журнала GQ и позировал в пикантной фотосессии для этого издания.

На опубликованных кадрах Дэниэл позирует с обнаженным торсом и демонстрирует свои роскошные мышцы. От него в восторге миллионы женщин по всему миру, а после этой фотосессии, вероятно, поклонников у Крейга станет больше.

Также актер дал большое интервью, в котором рассказал, что не собирался снова появляться в роли агента.

Я никогда не хотел делать это снова. Не был уверен, что эта работа действительно стоит того, чтобы лишний раз пройти через это. Я чувствовал физический упадок сил. Таким образом, перспектива еще одного фильма была нереальной. И вот почему между фильмом "007 Спектр" и новой картиной "Не время умирать" прошло пять лет,

– поделился Дэниел.



Дэниел Крейг на обложке журнала GQ / Фото: GQ



Дэниел Крейг в пикантной фотосессии​ / Фото: GQ



Мечтательный Дэниел Крейг​ / Фото: GQ



Дэниел Крейг позирует в фотосессии для известного глянца​ / Фото: GQ



Голливудский актер Дэниел Крейг на страницах журнала​ GQ / Фото: GQ



Дэниел Крейг лежит на кровати с обнаженным торсом и в черных очках​ / Фото: GQ



Дэниел Крейг в пикантной фотосессии​ / Фото: GQ



Дэниел Крейг в фотосессии для издания​ GQ / Фото: GQ