С обнаженным торсом: Дэниэл Крейг украсил обложку известного глянца
Знаменитый голливудский актер, главный герой фильмов о Джеймсе Бонде Дэниел Крейг дал откровенное интервью, в котором рассказал о работе в кино и снялся в пикантной фотосессии.
Дэниел Крейг готовился к премьере новой части фильма о Джеймсе Бонде. Однако из-за вспышки коронавируса ее перенесли на ноябрь 2020 года. Но исполнитель роли агента 007 не теряет времени зря. Он дает интервью мировым изданиям и снимается в фотосессиях для известных глянцев.
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52-летний актер украсил обложку популярного журнала GQ и позировал в пикантной фотосессии для этого издания.
На опубликованных кадрах Дэниэл позирует с обнаженным торсом и демонстрирует свои роскошные мышцы. От него в восторге миллионы женщин по всему миру, а после этой фотосессии, вероятно, поклонников у Крейга станет больше.
Также актер дал большое интервью, в котором рассказал, что не собирался снова появляться в роли агента.
Я никогда не хотел делать это снова. Не был уверен, что эта работа действительно стоит того, чтобы лишний раз пройти через это. Я чувствовал физический упадок сил. Таким образом, перспектива еще одного фильма была нереальной. И вот почему между фильмом "007 Спектр" и новой картиной "Не время умирать" прошло пять лет,
– поделился Дэниел.
Дэниел Крейг на обложке журнала GQ / Фото: GQ
Дэниел Крейг в пикантной фотосессии / Фото: GQ
Мечтательный Дэниел Крейг / Фото: GQ
Дэниел Крейг позирует в фотосессии для известного глянца / Фото: GQ
Голливудский актер Дэниел Крейг на страницах журнала GQ / Фото: GQ
Дэниел Крейг лежит на кровати с обнаженным торсом и в черных очках / Фото: GQ
Дэниел Крейг в пикантной фотосессии / Фото: GQ
Дэниел Крейг в фотосессии для издания GQ / Фото: GQ