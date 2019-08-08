С пивным животом и макаронами в руках: Маколей Калкин забавно отреагировал на запуск "Один дома"

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Маколей Калкин
Маколей Калкин / Instagram / @culkamania

Американский актер Маколей Калкин не смог пройти мимо новостей, где 7 августа сообщалось, что студия Disney перезапустит всем известную киноленту "Один дома". Версия звезды-ребенка из фильма рассмешила всю сеть.

О перезапуске нескольких знаменитых комедий 1990-х, включая "Один дома", сообщил глава студии Disney Боб Айгер. Фанаты по-разному отреагировали на новость: одни с нетерпением ждут ребута (перезапуска), другие просят оставить в покое классику, на которой выросло несколько поколений.

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38-летний Маколей Калкин, который в свое время был главным героем оригинального фильма, показал, как, по его мнению, будет выглядеть версия современного одинокого парня без родителей дома.

"Вот так будет выглядеть обновленная версия "Один дома", – написал в своем Instagram актер в описании к фото, на котором позирует на диване с тарелкой макарон в руке и ноутбуком на коленях.

 

Брошенный вид и довольно актуальная проблема среди современных детей, которые проводят все свое свободное время за гаджетами, очень понравились поклонникам. На публикацию в комментариях отреагировали актриса Сара Мишель Геллар, актер Сет Грин, блоггер Перез Хилтон и даже официальный аккаунт PornHub, от имени какого-то Калкина спросили, где же его любимая сырная пицца.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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