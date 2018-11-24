С Путиным на груди: Полунин снова поблагодарил руководителя Кремля "за добро и любовь"

Всемирно известный украинский танцовщик Сергей Полунин решил не ограничивать себя одним публичным признанием в симпатии к президенту России Владимиру Путину. Танцор вновь опубликовал в социальных сетях скандальное сообщение, добавив к нему неоднозначную фотографию.

В этот раз на своей странице в Instagram Полунин решил поблагодарить Путина и "всех, кто выбрал добро".

Читайте также: Фэйковая заявление: первый комментарий о скандальном эссе Сергея Полунина давал не артист балета

24 канал писал, что в свой день рождения 20 ноября танцовщик уже благодарил руководителя Кремля. Тогда он переадресовал Путину все "добрые пожелания", которые получил в свою сторону.

В этот раз танцор зашел еще дальше – к скандальному тексту добавил фото с изображением лица российского лидера на груди. Примечательно, что при этом Полунин демонстрирует и татуировку на руке – она у него в виде трезуба.

Спасибо Путину и всем, кто выбрал добро. Мое вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Любовь – это свет и это самое сильное,

– заявил Полунин.



Публикация Сергея Полунина в Instagram

Кто такой Сергей Полунин?Сергей, который родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года избрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей сбежал из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире.



В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях.