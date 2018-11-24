С Путиным на груди: Полунин снова поблагодарил руководителя Кремля "за добро и любовь"

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Полунин сделал новое скандальное заявление про Путина
Полунин сделал новое скандальное заявление про Путина / Getty images

Всемирно известный украинский танцовщик Сергей Полунин решил не ограничивать себя одним публичным признанием в симпатии к президенту России Владимиру Путину. Танцор вновь опубликовал в социальных сетях скандальное сообщение, добавив к нему неоднозначную фотографию.

В этот раз на своей странице в Instagram Полунин решил поблагодарить Путина и "всех, кто выбрал добро".

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24 канал писал, что в свой день рождения 20 ноября танцовщик уже благодарил руководителя Кремля. Тогда он переадресовал Путину все "добрые пожелания", которые получил в свою сторону.

В этот раз танцор зашел еще дальше – к скандальному тексту добавил фото с изображением лица российского лидера на груди. Примечательно, что при этом Полунин демонстрирует и татуировку на руке – она у него в виде трезуба.

Спасибо Путину и всем, кто выбрал добро. Мое вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Любовь – это свет и это самое сильное,
– заявил Полунин.

Полунін Путін
Публикация Сергея Полунина в Instagram

Кто такой Сергей Полунин?Сергей, который родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года избрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей сбежал из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире.

В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях.

Теги: Скандал Украина – Россия LifeStyle Владимир Путин
Источник: 24 канал
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