С разницей в 24 года: Кейт Бекинсейл закрутила новый роман
Голливудская актриса Кейт Бекинсейл не прекращает поражать поклонников все более молодыми и молодыми бойфрендами. После 26-летнего Пита Дэвидсона звезда начала встречаться с 22-летним музыкантом Гуди Грейсом.
Поводом для слухов о романе стали фото влюбленных, которые сделали папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Снимки опубликовал британский таблоид The Daily Mail, после чего они заполонили сеть.
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На кадрах видно, как Кейт Бекинсейл гуляет с рок-музыкантом Гуди Грейсом, держась за руки. Для этого выхода пара выбрала обычные наряды, стараясь не привлекать внимание.
Впервые об этом романе заговорили в январе 2019 года. Вероятно, именно с тех пор Кейт Бекинсейл и Гуди Грейс начали строить отношения. В то же время в СМИ предполагают, что это может быть частью пиар-кампании, чтобы привлечь внимание к обеим звездам. А тем для обсуждений Кейт и Гуди немало, ведь у них разница в возрасте – 24 года. Кроме этого, дочь Бекинсейл моложе ее нового избранника всего на год.
Что известно о личной жизни Кейт Бекинсейл?
В ноябре 2019 года Кейт Бекинсейл официально развелась с режиссером Леном Уайзманом. Супруги были в браке 15 лет и неоднократно попадали на первые полосы изданий. Все потому, что в 2015-м мужчина обвинил Кейт в измене и уже через год подал на развод. Судебный процесс затянулся, поэтому только в 2019 году знаменитости официально стали холостяками.
С тех пор актриса часто меняла бойфрендов. Среди бывших парней Кейт – звезда американских комедий Пит Дэвидсон. И если он уверенно позировал с зажигательной брюнеткой перед камерами, то новому избраннику Кейт Бекинсейл этому еще надо поучиться, ведь в СМИ его уже называют toy boy.
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