С разницей в 35 лет: Мадонна шокировала новым романом, – СМИ

Американская поп-дива Мадонна сумела удивить всех своих поклонников и журналистов. 61-летняя звезда закрутила роман с 26-летним танцором Ахламаликом Уильямсом.

Как сообщают источники The Daily Mail, роман уже длится несколько месяцев. И, кажется, у Мадонны и Ахламалика Уильямса серьезные отношения, ведь пара не только отправилась на совместный отдых в Майами, но и взяла с собой родственников.

Читайте также: Поклонник Мадонны подал на нее в суд: известна причина

Папарацци сумели сфотографировать влюбленных на балконе одного из элитных отелей. Мадонна и Ахламалик нежно касались друг друга во время любования морскими пейзажами. Пара не скрывала романтических чувств и наслаждалась отдыхом.

Потом к их разговору присоединилась дочь Мадонны Лурдес, которая моложе бойфренда звездной мамы всего на 3 года. Она также приехала в курортный город не одна: сопровождал девушку ее возлюбленный.

Как известно, Ахламалик Уильямс – один из представителей шоу-балета Мадонны. Харизматичный парень всегда сопровождает артистку во время турне и снялся в нескольких клипах поп-дивы. И хотя Мадонна пока не подтвердила слухов западных СМИ, инсайдеры говорят, что парень часто совершает перелеты с ней и охотно гостит в ее элитном особняке в Лос-Анджелесе.

Что известно о личной жизни Мадонны?Западные СМИ не успевают за романами Мадонны, ведь она любит менять партнеров. Официально артистка была дважды замужем. С 1985 до 1989 годов поп-певица строила отношения с Шоном Пенном. После распада брака Мадонне приписывали несколько романов, в частности, с Уореном Битти, Тони Вордзом, Денисом Родманом и Карлосом Леоном. Последний мужчина, который был персональным тренером артистки, стал отцом ее дочери Лурдес.



Во второй раз пойти к алтарю Мадонну убедил режиссер Гай Ричи. С легендой Голливуда она прожила 8 лет, однако в 2008-м официально объявила о разводе. С режиссером у нее есть общий сын Рокко. Кроме этого, Мадонна усыновила детей из африканского государства Малави: Дэвида, Мерси Джеймс и близнецов Стеллу и Эстер.