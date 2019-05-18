С религиозным подтекстом: Ким Кардашян назвала имя новорожденного сына

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Ким Кардашян назвала имя сына
Ким Кардашян назвала имя сына / Instagram / @kimkardashian

Светская львица Ким Кардашян не изменяет тенденциям и вместе с другими звездами дает детям все более необычные имена. Так недавно звезда стала мамой в четвертый раз, она объявила имя своего малыша-мальчика от суррогатной матери – Псалм Уэст.

У четы Ким Кардашян и Канье Уэста уже есть трое детей – Норт, Сейнт и Чикаго, которые переводятся "север", "святой" и "город Чикаго". С именем для своего четвертого новорожденного малыша пара смогла по-настоящему удивить. Псалм в украинском переводе означает как "псалом", то есть лирическое молитвенное произведение или песня.

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Новость об этом сообщила сама Ким Кардашян в своем Instagram, где опубликовала скриншот из переписки со своим мужем на смартфоне.

"Невероятный День матери с приходом нашего четвертого ребенка. Мы благословлены без границ. Мы имеем все, в чем нуждаемся", – прокомментировал рождение сына Канье Уэст и прикрепил фотографию малыша, который лежал в колыбели.

Ким Кардашян назвала имя сына / Instagram / @kimkardashian

Вероятно, инициатором выбора такого имени для мальчика стал рэпер Канье Уэст, ведь в последнее время он активно начал интересоваться религией – ходить на богослужения, становиться их инициатором и даже изъявил желание создать собственную церковь.

На новое имя пользователи по-разному отреагировали в социальных сетях, а некоторые даже возмутились, что звездные родители положили малыша на слишком мягкий матрас, который еще не предназначен для такого возраста ребенка.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Ким Кардашян Звездные дети Канье Вест Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
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