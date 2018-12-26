Поздравление с Рождеством для родных и друзей
Рождество в Украине считается семейным праздником. Но не всегда получается встретить этот светлый день со всеми родными и близкими. Поздравьте с Рождеством тех, кто находится далеко от вас в эти праздничные дни, теплыми словами.
Рождество является одним из важнейших христианских праздников. Оно знаменует рождение Иисуса Христа, посланного Богом на Землю для спасения человечества. В этот день едят праздничные блюда, колядуют, водят вертепы и ходят к родственникам. Не забудьте поздравить своих близких на Рождество – в этот день забывают все обиды и желают всем добра на следующий год.
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Сайт 24 собрал самые интересные поздравления с Рождеством-2019 на украинском языке:
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Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь Рік добра!
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Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато,
Хай смачна кутя Вам вдасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
Христос рождається!
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Ой ішла Колядка
Вулицями в місті,
У стрічках сріблястих,
В світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,
Божий син родився! –
Усіх сповіщала.
Рождественские поздравления для родных: не забудьте поздравить близких
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Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка!
Святковий стіл, колядка і дідух!
Нехай любов Вас зігріває вічно,
Добро і мир до хати увійдуть!
Христос Рождається!
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Сяє зірка над вертепом,
Пастушки малі йдуть степом,
І Матусі та Дитятку
Промовляють всі колядку.
Хай летить колядка світом,
Хай зоря Різдвяна світить,
Благодать хай скрізь витає!
Зі святим Різдвом Христовим
Щиросердно вас вітаю!
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Різдвяна зоря у вікно зазирає,
За щедрим столом всю родину збирає.
І душу свята благодать огортає!
З Різдвом вас Христовим! Христос ся рождає!
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З Різдвом Христовим, друзі милі!
Нехай омріяне здійсниться,
Щоб Новий рік зустріти в мирі,
З любов’ю й радістю у серці.
Щоб негаразди оминали,
Натхненням повнилися мрії,
Щоб в душах ваших не згасали
Кохання, Віра та Надія.
Лучшие поздравления с Рождеством Христовым для ваших родных и друзей
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Мороз малює сріблом на вікні казкові квіти.
Крокує Новий рік і наближається Різдво!
Нехай в оселі цій, теплом сердець зігрітій,
Панують щастя, радість і добро!
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Хай у Вашій хаті – злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям – здоров’я бажаю.
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Вітаємо вас, господарі,
Із Різдвом Христовим!
Щоб вам щастя квітло
Вінком калиновим,
Щоб над вашим домом
Слава панувала,
А під мирним дахом-
Любов розквітала!!!
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Все небо вкрите зірочками і одна з них – твоя.
З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!
Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.
І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!!!
Поздравьте своих родных рождественской колядой
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Нехай вам засяють різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік, що настане,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
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Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
Оселяться щастя і спокій у нім!
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Доброї долі, достатку доволі,
Смачної куті та добра у житті.
Хай Бог з Вами буде завжди і усюди,
Хай всім помагає – Христос ся рождає!!!
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Під ногами сніг рипучий,
Вітер стріхи обміта:
Нині день ясний, блискучий –
День Народження Христа!
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Вітаю із святом всі Ваші родини,
Міцного здоров’я і Музи щоднини.
Достатку у сім’ях, кохання і щастя,
Щоб Вас обминали всі біди й напасті.
Смачної куті і вертепів у хаті,
Родинних столів в кожнім домі багатих.
Колядки співайте, святкуйте Різдво.
Христос народився! Славімо його!
Рождественские поздравления согреют ваших близких в эти зимние дни
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Хай в день святого Різдва
Дзвенить усюди коляда,
Щастя велике вам звіщає,
Радійте, святкуйте!
Христос ся рождає!
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Хай сипляться гроші
Вам дощем із неба,
Й Господь посилає
Усе, що Вам треба!
Хай щастя стукає у двері,
Хай заходять до оселі
Радість, злагода та спокій
І любов на довгі роки!
Христос народився!!!
***
На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відчиняє ангел двері
Позолоченим крилом.
Пахне сіном і кутею.
Зірка сяє, сніг рипить.
І колядка над землею
З білим ангелом летить.
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***
Хай смачна кутя удасться,
Хай в сім’ї панує щастя,
Щоб весела коляда
Мир вам в хату принесла.
Щоб співали рано півні,
Щоб велися в хаті гривні,
Щоб весело і багато
Провели Різдвяне свято!
***
Яскрава зірочка зійшла,
Свята вечеря підійшла,
Кутя, вареники, грибочки,
Квасоля, риба, огірочки,
Нехай лунає в хаті сміх!
З Різдвом Хрестовим Вас усіх!
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***
Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
Счастливого Рождества вам и вашим семьям!
***
Хай в році новім, при святому Різдві,
Всі здійсняться мрії – давні й нові.
Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднини
Приносить додому приємні новини!
Царі, що ітимуть Ісуса вітати,
Хай вступлять з дарами й до вашої хати!
***
Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь Рік добра!
***
Під обрусом – сіно,
На обрусі – свічка.
На всю хату пахне
Смачна паляничка.
На радість дорослим,
На втіху малечі
Іде до вас в гості
Святий добрий вечір.
Христос ся рождає!
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Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку,
Хай різдвяні світлі зорі
Знищать смуток весь і горе!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
***
Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь Рік добра!
***
З Новим Роком! В добрий час
Із Різдвом вітаєм Вас,
З веселою колядою і кутею запашною!
Щастя, миру Вам й добра
І дожити літ до ста!
Хай на Різдво колядка до Вас завітає,
І зірка вертепна над будинком засяє!
Теплом i любов'ю зігріє,
Втілить в життя усі мрії!
* * *
Хай Різдвяне янголятко принесе у Вашу хатку,
Поцілунки і дарунки тільки вищого ґатунку.
Хай лунає в хаті сміх – з Різдвом Христовим Вас усіх!
24 Канал желает всем украинцам счастливого и мирного Рождества!