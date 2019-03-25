С розовой помадой и в кожанке: как Леся Никитюк выглядела в 17 лет
За считанные годы Леся Никитюк стала одной из самых популярных телеведущих и Instagram-блогеров. В сети звезда делится эффектными снимками из путешествий и не забывает показывать архивные фото.
Благодаря забавным фразам талантливая Леся Никитюк стремительно завоевала украинский шоу-бизнес. Однако умение все делать с юмором у звезды есть еще со студенческих лет.
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На своей странице в Instagram телеведущая показала, как выглядела в 17 лет. Тогда Леся Никитюк была студенткой Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии и участвовала в выступлениях КВН-команды "Торнадо Люкс". Зажигательная ведущая имела белокурые волосы и лаконичный макияж. Леся Никитюк следила за модными трендами, поэтому появилась на архивном снимке в кожаной куртке и неоновой футболке.
Привет! Я Леся... Мне 17, – с юмором подписала фото Никитюк.
Леся Никитюк в 17 лет / Instagram / @lesia_nikituk
Отметим, что еще в студенческие годы Леся Никитюк начинала покорять сеть. Ее выступление в КВН-команде принесло первую славу и стало ступенью к миру шоу-бизнеса.
Смотрите фрагмент выступления Леси Никитюк в "Торнадо Люкс": видео
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