С сердцами на груди: полуобнаженная Деми Роуз посетила Burning Man – фото

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Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Британская модель Деми Роуз, которая прославилась в сети через свои обнаженные фото, посетила фестиваль Burning Man, что ежегодно проходит в США.

Ежегодный восьмидневный фестиваль Burning Man традиционно начался в последнее воскресенье августа в американской пустыне Блэк-Рок, штат Невада. На нем можно воплотить самые смелые образы в жизнь и выглядеть эффектно. Новые соблазнительные снимки Деми Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, модель проводит несколько дней подряд на фестивале Burning Man, откуда демонстрирует провокационные "аутфиты".

Для одного из выходов девушка надела откровенный бюстгальтер с большими блестящими сердцами. Дополнили look звезды короткие черные шорты, красная накидка и сапоги в тон.

Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

В прошлый день Деми Роуз показала свою версию образа главной героини сериала "Игра престолов" Дейенерис Таргариен. Для этого девушка надела белый парик и короткое белое платье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

Также модель демонстрировала оригинальный костюм, состоявший из золотистой металлической фурнитуры и цепей. По ее словам, она впервые приехала на фестиваль Burning Man.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Мода
Источник: LifeStyle 24
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