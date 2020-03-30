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С собачкой на голове: Деми Мур рассмешила поклонников забавным фото

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Деми Мур / Instagram / @demimoore

Известная голливудская актриса Деми Мур любит делиться фотографиями с домашними любимцами. На этот раз звезда опубликовала забавную фотографию, на которой позирует с собачкой на голове.

В нелегкое для всего мира время нужно находить позитив в повседневных вещах. Именно это делает американская знаменитость Деми Мур. Она опубликовала на своей странице в инстаграме смешное фото, которым подняла настроение поклонникам. 

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57-летняя звезда часто распространяет снимки, на которых позируют животные. Особая любовь у Деми к щенкам. На очередном кадре она изображена с маленькой смешной собачкой, сидящей у нее на голове. Собачка бежевого цвета с коричневыми пятнами поражает милотой.

Актриса одета в белый гольф и джинсовый комбинезон. На лице у нее нет макияжа, а волосы заплела в две косички. Среди аксессуаров выбрала круглые коричневые очки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Moore (@demimoore)

Предлагаем посмотреть подборку фотографий, на которых Деми Мур позирует с очаровательными животными.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Moore (@demimoore)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Moore (@demimoore)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Moore (@demimoore)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Moore (@demimoore)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Moore (@demimoore)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Moore (@demimoore)

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle
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