С сумкой с плетеным ремешком: королева Рания показала стильный образ на экскурсии

Королева Иордании в очередной раз продемонстрировала, что умеет одеваться изысканно и стильно. На днях она побывала на экскурсии, для которой надела брюки-бермуды и дополнила их сумкой с плетеным ремешком.

Король Абдалла II и его жена королева Рания принимали важных гостей. К ним приехали королевские супруги из Норвегии. Сначала Абдалла II и Рания устроили торжественный ужин, а на следующий день отправились на экскурсию в святые места. Фотографии Ее Величество опубликовала на своей инстаграм-странице.

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Норвежский король Харальд V и королева Соня вместе с иорданскими монархами посетили место Крещения Иисуса Христа на реке Иордан и паломнический комплекс Вади эль-Гаррар. Также побывали в Пещере, где жил Иоанн Креститель.

Во время экскурсии королева Рания продемонстрировала стильный аутфит. Она надела костюм бежевого цвета от бренда Michael Kors. Он состоял из жакета с поясом и брюк-бермудов. Под такой наряд Рания выбрала туфли бежевого цвета на каблуке.

Дополнила образ золотыми украшениями, черными солнцезащитными очками, часами Apple Watch и коричневой сумкой с плетеным ремешком. Волосы иорданская королева собрала в аккуратный хвост, а на лице сделала легкий макияж.



Королева Рания с сумкой с плетеным ремешком / Instagram / @queenrania



Иорданский король Абдалла II и королева Рания / Instagram / @queenrania



Ее Величество Рания с норвежской королевой Соней / Instagram / @queenrania



Королева Рания и король Норвегии Харальд V / Instagram / @queenrania

Также Ее Величество опубликовала фотографию, на которой показала, как отдыхает после тяжелой рабочей недели. На снимке она изображена с младшим сыном Хашемом.

На фото иорданская королева позирует в синем спортивном костюме и солнцезащитных очках, а волосы собрала в хвост. Хашема видим в серой футболке с принтом и шортах.



Королева Рания и ее сын Хашем / Instagram / @queenrania