С сумкой за миллион гривен: дочь Кайли Дженнер сделала первые шаги – видео

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Кайли Дженнер с дочерью Сторми
Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner

Самая юная миллиардерша мира Кайли Дженнер в свои 21 воспитывает дочь Сторми, она родила ее 1 февраля 2018 года от рэпера Трэвиса Скотта. Звезда реалити-шоу, которая ни в чем не ограничивает своего ребенка, уже неоднократно показывала большой гардероб Сторми и стоимостные подарки девочки.

На своей странице в Instagram Кайли опубликовала видео о том, как маленькая Сторми делает свои первые шаги.

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Что интересно, на видео изображено, как 1-летняя дочь Дженнер спускается по лестнице и крепко держит в руках розовую сумку от Hermes Kelly, которая стоит около 32 тысяч фунтов стерлингов (1 миллион 122 тысячи гривен).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

В коротком видео девочка делает первые шаги с помощью Трэвиса Скотта, а затем Сторми самостоятельно побежала по лужайке.

Смотрите видео с дочерью Кайли Дженнер:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 


Стоимость сумки Hermes Kelly / Скриншот / farfetch.com

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Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Кайли Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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