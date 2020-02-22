С таким треком можно потеряться: выступление группы TVORCHI раскритиковали в финале отбора

Тернопольская музыкальная группа TVORCHI выступила в финале Национального отбора Евровидения-2020. Там ребята исполнили трек под названием Bonfire. Хотя артисты старались изо всех сил поразить публику, некоторые судьи остались недовольны выступлением.

Группа TVORCHI в финале Нацотбора Евровидения выступила последней, под номером 6. В своем номере исполнители решили ничего не менять, кроме прически темнокожего вокалиста Джеффри. На номер группы зрители в зале отреагировали положительно, впрочем, судьи Андрей Данилко и Виталий Дроздов отметились острыми комментариями.

Интересно: Андрей Данилко назвал своего фаворита финала Нацотбора Евровидения-2020

Тина Кароль, которая первой стала оценивать исполнителей, сказала, что была поражена номером TVORCHI и верит в них еще со второго полуфинала, где они набрали наибольшее количество голосов. Впрочем, ложка дегтя все же присутствовала.

"Мне бы хотелось, чтобы Украину представила молодежь: такая драйвовая, такая непредсказуемая, и не буду я комментировать нестабильность исполнения. Мне вообще как вокалисту сложно это говорить, потому что говорить реально как вокалист, то лучше я буду молчать", – резюмировала Тина Кароль.

Свое отрицательное впечатление о выступление TVORCHI выразил и продюсер Виталий Дроздов.

Андрей, Джефри, вы, наверное, действительно будущее украинской музыки. Я хочу, чтобы украинская музыка не потеряла, а украинская музыка приобрела. Но давайте будем честными – вокал сегодня был хуже, чем неделю назад, и это было слушать не очень приятно. Я разочарован, но это конкурс. У вас не получилось улучшить вокал, поэтому я просто пожелаю в дальнейшем хорошего пути и чтобы больше это не повторялось,

– заявил Дроздов.

Андрей Данилко разделил мнение с Дроздовым и прокомментировал, что не уверен, что ребята готовы для конкурса в Нидерландах.

"Трек классный, сделано все блестяще, наши музыканты все в восторге – "Вот они!". Понимаете, это такая опасная история. Это вот здесь вызывает большую радость, но когда мы выезжаем туда – так можно потеряться, таких песен там... миллиард. Чем мы будем удивлять? Как это запомнить? Я очень хотел, чтобы вы были в финале, чтобы эта песня еще прозвучала. Потому я проголосовал за вас (во втором полуфинале отбора как судья, – LifeStyle 24) как за трек, но я не уверен, что вы готовы поехать на Евровидение. Хотя трек крутой, хитовый, но там с ним можно потеряться", – подытожил Данилко.

TVORCHI – Bonfire на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

Напомним, что в финале Нацотбора Евровидения-2020 за победу боролись еще такие группы, как KRUTЬ, Go_A, Jerry Heil, DAVID AXELROD и KHAYAT.