С террасой и собственным садом: дизайнер Марк Джейкобс продает апартаменты на Манхэттене

Известный американский модельер Марк Джейкобс выставил на продажу таунхаус в Вест-Вилидж на Манхэттене.

Просторные апартаменты в живописном районе Нью-Йорка оценивается в почти 16 миллионов долларов, пишет Business Insider.

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Таунхаус, построенный в 2000-х по проекту Stern Architects. Джейкобс приобрел эту недвижимость в 2009 году за чуть более, чем 10 миллионов долларов.

Помещение занимает 5 этажей. Его общая площадь составляет 1342 квадратных метров.

Элитные апартаменты имеют собственную террасу на крыше и внутренний двор с садом, которые вместе занимают еще почти 500 квадратов.

Интерьер таунхауса Марка Джейкобса на Манхэттене: смотрите фото

Дизайн интерьера выполнен в сдержанном стиле: гостиная с дубовыми панелями и стеклянными дверями, просторная спальня и мраморная ванная.

В начале апреля Марк Джейкобс женился со своим бойфрендом Чарли Дефранческо.

Кто такой Марк Джейкобс?

Известный американский дизайнер, владелец модного лейбла Marc Jacobs, а также Marc by Marc Jacobs. Ранее был креативным директором французского модного дома Louis Vuitton.



В 2010 году журнал Time включил его в топ-100 самых влиятельных людей мира.