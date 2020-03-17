С вышивкой, принтами и даже стразами: как украинские производители масок наживаются на пандемии

Из-за введения карантина по Украине из-за коронавируса, пассажиров в Киеве не будут пускать без масок в маршрутки, троллейбусы и трамваи. Такой запрет вступит в силу 18 марта и продлится до 3 апреля. LifeStyle 24 решил рассказать, почему не стоит паниковать и как не вестись на дорогие предложения неизвестных производителей.

С распространением коронавируса Covid-19 в Украине, на полках аптек сразу стало меньше медицинских масок, антисептиков и перчаток. Если они и появляются в аптеках, то часто только утром и их сразу большим количеством раскупают посетители.

Интересно Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников

Поэтому в сети появилось немало добровольцев, которые за символическую цену и не очень предлагают в них приобрести гламурные и просто миловидные маски. Но покупатели часто не понимают, для чего они им и защищают ли они вообще от инфекционных заболеваний.

Какие маски продают в сети

Ситуацией с коронавирусом как в мире, так и в Украине в частности удобно воспользовались локальные бренды и отдельные хендмейд-мастера (те, которые изготавливают все своими руками). В социальных сетях можно все чаще увидеть, как производители "ставят на рекламу" свою продукцию под красивой оберткой, ссылаясь на пандемию.

Среди введенных по ключевому слову "маски", в сети всплывают самые разные образцы медицинских масок – как классических респираторных и одноразовых хирургических, так и с различными вкраплениями фантазии производителей – с оригинальными принтами, блестками, стразами, вышитыми орнаментами и прочее.

Марлевые повязки с вышивкой / Фото: Информационное агентство "АСС"

Маски, которые продают в социальных сетях / Фото с инстаграму

Многие фейсбук– и инстаграм-страницы с началом изготовления масок зарегистрировались впервые, некоторые же из них переквалифицировались только на изготовление такой продукции. Ценовой диапазон – самый разнообразный: от 40 гривен за 1 шт. до нескольких тысяч, если речь идет о брендовых образцах, как Samia Alzakleh с кристаллами Swarovski.

Интересно Как правильно носить маску против коронавируса: инструкция

Для чего нужна маска?

Основным назначением медицинской маски считают защиту дыхательных путей от попадания в них инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Соответственно, они могут защитить от таких болезней, как:

острые респираторные вирусные инфекции, в том числе грипп;

корь;

краснуха;

паротит;

ветряная оспа;

стрептококковые инфекции, в том числе ангина;

коклюш;

туберкулез.

Медики и эксперты в области медицины отмечают, что одноразовые маски нужно носить только больным людям, которые могут заразить других, а также врачам, которые имеют с ними контакт. Здоровые люди только могут навредить себе, надевая их, ведь маска все равно не защитит их от попадания зараженного воздуха, поскольку степень ее проникновения составляет около 50%.

К теме 99% масок, которые продаются в аптеках, не защищают вообще, – предприниматель

Кроме того, когда человек дышит в медицинскую маску, под ней создается благоприятная среда для размножения микробов (теплый и влажный воздух при дыхании), а это увеличивает риски заболеть инфекционным заболеванием. А поскольку коронавирус способен вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии, то такая медицинская маска здорового человека точно не убережет.

В целом различают следующие виды защитных медицинских масок для лица: 1) процедурные; 2) повседневные; 3) специализированные (хирургические) 4) стерильные; 5) нестерильные. Чтобы правильно ими пользоваться, следует одевать их белой стороной к лицу, тщательно закреплять, чтобы они плотно прилегали к зоне рта и носа, не хранить их "на потом", перед и после каждого использования маски мыть руки с мылом или дезинфицировать их.

Ношение маски не является гарантированным препятствием для инфекций и должно сочетаться с другими мерами профилактики, включая гигиену рук и органов дыхания, избежания тесных контактов путем поддержки расстояния не менее 1 метра между собой и другими людьми,

– отмечают в ВОЗ.

Стоит помнить, что каждая медицинская маска является одноразовой. Носят их не более двух часов. Если маску используют для защиты от смога или загрязненного воздуха – менять маску стоит раз в 3 – 6 часов, но в случае эпидемий рекомендуют менять ее каждые 2 часа.

Респираторные маски имеют большую степень защищенности здоровых людей, однако если в них есть съемные клапаны. Респираторных масок есть 3 вида: FFP 1, FFP 2 и FFP 3 и их обычно назначают только для медицинского или военного персонала. Если в респираторных масках нет съемных клапанов, то их тоже можно считать одноразовыми и носить их можно максимум 2 часа. Также есть маски, в основном сделанные из хлопка, и их можно при высокой температуре стирать и носить снова еще несколько раз.

Стоит ли вестись на предложения производителей масок в сети

Редакция LifeStyle 24 не отговаривает читателей носить маски, но следует помнить, что они не защищают от вирусов. Одноразовая или многоразовая маска не является эффективным средством профилактики против коронавируса и не дает гарантий, что человек не заболеет. О том же отмечают и представители ВОЗ, что во время пандемии коронавируса лучше избегать скоплений людей, оставаться дома при возможности, чаще мыть руки, дезинфицировать их и помещения, и меньше касаться лица. Маски нужны тем, у кого есть симптомы респираторных заболеваний, и тем, кто ухаживает за больными коронавируслм.

Чтобы "быть в тренде", как говорят некоторые пользователи социальных сетей, приобрести, конечно, можно, но уберегут ли они вас от инфекционных заболеваний – вряд ли. Но для многих людей они создают иллюзию безопасности и успокаивают. Это важно для тех людей, которые паникуют и ипохондриков (люди, которые постоянно находят в себе болезни, хотя на самом деле не больны).



Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала​

