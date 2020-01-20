SAG Awards 2020: самые эффектные наряды красной дорожки престижной кинопремии

Вчера, 19 января, в Лос-Анджелесе состоялась 26-я премия Гильдии киноактеров США. Самые яркие голливудские звезды предстали перед вспышками камер на красной дорожке одной из самых престижных церемоний мировой киноиндустрии. Какие звезды посетили мероприятие и какими нарядами удивляли номинанты – смотрите далее на LifeStyle 24.

Сезон почетных кинонаград в самом разгаре. Голливудские знаменитости который раз получили возможность обогатить личную коллекцию очередной знаковой статуэткой и продемонстрировать утонченный вкус и изысканный стиль на красной дорожке 26-й церемонии награждения SAG Awards.

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SAG Awards 2020: эффектные выходы звезд на красной дорожке

Одна из самых успешных и высокооплачиваемых звезд современного кинематографа Скарлетт Йоханссон появилась на церемонии награждения чуть ли не в самом сексуальном образе. Актриса выбрала роскошное платье от бренда Armani Prive оттенка морской волны с экстремально глубоким декольте. А благодаря тонким алмазным бретелям знаменитость обнажила соблазнительные татуировки на спине.

На премии SAG Awards 2020 Скарлетт Йоханссон появилась со своим женихом Колином Жостом, который выбрал элегантный черный смокинг с бабочкой.



Скарлетт Йоханссон на красной дорожке премии SAG Awards 2020 / Getty Images

Австралийская актриса Николь Кидман появилась в темно-синем костюме коллекции Michael Kors Collection. Ассиметричное платье с лаконичным шлейфом, круглым вырезом и множеством пайеток. Звезда подчеркнула образ роскошными массивными серьгами, перстнями и изысканными босоножками с камнями на каблуках.



Николь Кидман на красной дорожке премии SAG Awards 2020 / Getty Images

Дженнифер Лопес на красной дорожке заручилась поддержкой любимого спортсмена и бизнесмена Алекса Родригеса. Она выбрала обольстительное черное атласное одеяние Georges Hobeika с обнаженными плечами и длинным шлейфом с бантом. Изысканности ее образу добавили массивные драгоценные украшения.



Дженнифер Лопес на красной дорожке премии SAG Awards 2020 / Instagram | @jlo



Дженнифер Лопес с любимым на красной дорожке премии SAG Awards 2020 / Instagram | @jlo

Голливудская блондинка Шарлиз Терон для красной дорожки выбрала наряд от Givenchy Haute Couture. Удивительный разрез элегантной черной юбки со шлейфом, которая подчеркнула стройные ноги знаменитости, она соединила с блестящим топом.

Однако Шарлиз Терон смогла удивить не только эффектной одеждой, но и потрясающей прической. Волосы актриса собрала в трендовый пучок, а пробор украсила бриллиантовой цепочкой Tiffany & Co. Victoria, стоимость которой составляет четыре миллиона долларов.



Шарлиз Терон на красной дорожке премии SAG Awards 2020 / Getty Images

Американская знаменитость Рене Зеллвегер Гильдия киноактеров США признала лучшей актрисой благодаря ее работе в драматической ленте "Джуди". На красной дорожке победительница появилась в томно-синем атласном платье Maison Margiela с оригинальным корсетом и соблазнительным разрезом.



Рене Зеллвегер на красной дорожке премии SAG Awards 2020 / Getty Images



Дженнифер Энистон на красной дорожке премии SAG Awards 2020 / Getty Images



Зои Кравитц на красной дорожке премии SAG Awards 2020 / Getty Images



Брэд Питт на красной дорожке премии SAG Awards 2020 / Getty Images



Ева Лонгория на красной дорожке премии SAG Awards 2020 / Getty Images



Софи Тернер на красной дорожке премии SAG Awards 2020 / Getty Images