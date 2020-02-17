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Сайт королевской семьи отсылал пользователей смотреть порно: что известно об этом курьезе

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Скриншот с сайта королевской семьи / Фото: royal.uk

На официальном сайте королевской семьи произошел неприятный случай. Ссылка, по которой предполагался переход на сайт благотворительного фонда Елизаветы II, отсылала пользователей смотреть порно.

Ссылка, которая должна была вести на сайт благотворительного фонда Dolen Cymru, патроном которого является внук Елизаветы II принц Гарри, переадресовывала пользователей интернет-страницы королевской семьи Royal.uk на китайскую порнографию. Об этом сообщает издание The Sun.

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При переходе по ссылке на благотворительный фонд игнорировались интернет-фильтры для детей. Таким образом, доступ к контенту 18+ могли получить несовершеннолетние. На той интернет-странице были размещены ролики для взрослых, а также секс-шоу, которые транслировались в прямом эфире.

Ошибку исправили после того, как журналисты издания The Sun сообщили дворцу о неприятном инциденте. Там объяснили, что неправильная ссылка вела на домен, который теперь имеет другого владельца.

Благодійний фонд Єлизавети ІІ
Скриншот сайта благотворительного фонда Dolen Cymru

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Королівська сім'я LifeStyle
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