Сакура-фест в Ужгороде: чем будут удивлять на фестивале

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Сакуры в Ужгороде 2019
Сакуры в Ужгороде 2019 / 1zoom.ru

Цветение сакур в Закарпатье – явление, которое привлекает тысячи туристов. Посмотреть на Ужгород, который тонет в розовом цвете, съезжаются со всех уголков Украины. Именно этому событию, как и в предыдущие годы, посвятят "Сакура-фест".

Ожидают, что в этом году сакуры особенно обильно будут цвести с 15 по 20 апреля. Фестиваль же начнется раньше – 12 апреля. И продлится почти до конца месяца – до 27-ого.

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В рамках "Сакура-фест" проведут выставку писанок, хип-хоп чемпионат, Wow Show Fest, фестиваль театрального искусства, турнир по футболу, канатные гонки, винный фестиваль Sakura Wine 2019. Даже проведут для гостей бесплатную экскурсию по городу.


"Сакура-фест" в Ужгороде: афиша

Растет сакура только в Японии, некоторых штатах Америки и на Закарпатье. И именно в Ужгороде есть крупнейшая в Европе аллея сакур, которая протянулась по оба берега реки Уж. Японская вишня особенна еще и тем, что повышает влажность и снижает температуру воздуха, улавливает пыль, уменьшает загазованность да и просто украшает город.

Некоторым из ужгородских сакур почти 100 лет. В 20-е годы прошлого века, когда Закарпатская область входила в Чехословакию, архитекторы узнали, что болотистый грунт прекрасно подходит для красочной декоративной японской вишни. Посадили одну, а сегодня это уже целые аллеи сакур.

Как сакуры цвели в Ужгороде в прошлом году – смотрите яркий фоторепортаж.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Фестивали Ужгород Новости Закарпатья Путешествия
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