Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда

Салат "Цезарь" – одно из самых популярных блюд во всем мире! И это не смотря на то, что ингредиенты очень просты, а техники приготовления под силу каждому. Возможно, именно простота салата "Цезарь" и является секретом его успеха – рецепт приготовления блюда далее в материале.

Существует множество рецептов приготовление салата "Цезарь", но он всегда остается вкусным и оригинальным благодаря своеобразному соусу, а также неизменным ингредиентам – пармезана и белым сухарикам. Традиционно в состав также входят консервированные анчоусы, а вот курицы и помидоров в нем нет.

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Мы предлагаем вам рецепт салата "Цезарь" от американской ведущей и автора кулинарного YouTube-канала Марти Стюарт.

Рецепт салата "Цезарь"



Классический рецепт приготовления салата "Цезар"

Ингредиенты для салата:

– 2 ст.л. растопленного сливочного масла;

– оливковое масло;

– белый хлеб для сухарей;

– смесь салатных листьев;

– сыр пармезан;

– соль и перец по вкусу.



Для соуса:

– 4 филе консервированных анчоусов;

– 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока;

– 1/2 чайной ложки горчицы;

– яичный желток;

– оливковое масло.

Рецепт приготовления салата "Цезарь":

1. Для сухарей: в глубокой миске смешайте растопленное сливочное масло и оливковое масло. Нарежьте хлеб на квадратики и вымешайте в миске с этой массой, чтобы каждый кусочек пропитался маслом и олией. Добавьте соль и перец по вкусу, снова перемешайте. Выложите на противень хлеб и запекайте 10 минут при температуре 180 градусов. Следите, чтобы сухари не сгорели.

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2. Теперь можно собирать салат: промойте и обсушите салатные листья. Нарежьте крупными кусками и добавьте к соусу. Сверху посыпьте сухарями и натрите сыр пармезан. Хорошо перемешайте салат.

По желанию: в салат можно добавить курицу. Для этого обжарьте филе на сковородке со специями и нарежьте ее достаточно большим кусочками.

Рецепт салата Цезарь – видео приготовления