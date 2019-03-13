Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда
Салат "Цезарь" – одно из самых популярных блюд во всем мире! И это не смотря на то, что ингредиенты очень просты, а техники приготовления под силу каждому. Возможно, именно простота салата "Цезарь" и является секретом его успеха – рецепт приготовления блюда далее в материале.
Существует множество рецептов приготовление салата "Цезарь", но он всегда остается вкусным и оригинальным благодаря своеобразному соусу, а также неизменным ингредиентам – пармезана и белым сухарикам. Традиционно в состав также входят консервированные анчоусы, а вот курицы и помидоров в нем нет.
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Мы предлагаем вам рецепт салата "Цезарь" от американской ведущей и автора кулинарного YouTube-канала Марти Стюарт.
Рецепт салата "Цезарь"
Классический рецепт приготовления салата "Цезар"
Ингредиенты для салата:
– 2 ст.л. растопленного сливочного масла;
– оливковое масло;
– белый хлеб для сухарей;
– смесь салатных листьев;
– сыр пармезан;
– соль и перец по вкусу.
Для соуса:
– 4 филе консервированных анчоусов;
– 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока;
– 1/2 чайной ложки горчицы;
– яичный желток;
– оливковое масло.
Рецепт приготовления салата "Цезарь":
1. Для сухарей: в глубокой миске смешайте растопленное сливочное масло и оливковое масло. Нарежьте хлеб на квадратики и вымешайте в миске с этой массой, чтобы каждый кусочек пропитался маслом и олией. Добавьте соль и перец по вкусу, снова перемешайте. Выложите на противень хлеб и запекайте 10 минут при температуре 180 градусов. Следите, чтобы сухари не сгорели.
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2. Теперь можно собирать салат: промойте и обсушите салатные листья. Нарежьте крупными кусками и добавьте к соусу. Сверху посыпьте сухарями и натрите сыр пармезан. Хорошо перемешайте салат.
По желанию: в салат можно добавить курицу. Для этого обжарьте филе на сковородке со специями и нарежьте ее достаточно большим кусочками.
Рецепт салата Цезарь – видео приготовления