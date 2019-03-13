Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда

7378 Читати новину українською
Салат Цезарь - классический рецепт приготовления салата Цезарь с курицей и сухариками
Салат Цезарь: классический рецепт приготовления салата Цезарь / Food and Wine

Салат "Цезарь" – одно из самых популярных блюд во всем мире! И это не смотря на то, что ингредиенты очень просты, а техники приготовления под силу каждому. Возможно, именно простота салата "Цезарь" и является секретом его успеха – рецепт приготовления блюда далее в материале.

Существует множество рецептов приготовление салата "Цезарь", но он всегда остается вкусным и оригинальным благодаря своеобразному соусу, а также неизменным ингредиентам – пармезана и белым сухарикам. Традиционно в состав также входят консервированные анчоусы, а вот курицы и помидоров в нем нет.

Читайте также: Как приготовить популярный салат "Мимоза": простой рецепт

Мы предлагаем вам рецепт салата "Цезарь" от американской ведущей и автора кулинарного YouTube-канала Марти Стюарт.

Рецепт салата "Цезарь"

Салат Цезар: класичний рецепт приготування салату Цезар
Классический рецепт приготовления салата "Цезар"

Ингредиенты для салата:
– 2 ст.л. растопленного сливочного масла;
– оливковое масло;
– белый хлеб для сухарей;
– смесь салатных листьев;
– сыр пармезан;
– соль и перец по вкусу.

Для соуса:
– 4 филе консервированных анчоусов;
– 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока;
– 1/2 чайной ложки горчицы;
– яичный желток;
– оливковое масло.

Рецепт приготовления салата "Цезарь":

1. Для сухарей: в глубокой миске смешайте растопленное сливочное масло и оливковое масло. Нарежьте хлеб на квадратики и вымешайте в миске с этой массой, чтобы каждый кусочек пропитался маслом и олией. Добавьте соль и перец по вкусу, снова перемешайте. Выложите на противень хлеб и запекайте 10 минут при температуре 180 градусов. Следите, чтобы сухари не сгорели.

Читайте также: Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд

2. Теперь можно собирать салат: промойте и обсушите салатные листья. Нарежьте крупными кусками и добавьте к соусу. Сверху посыпьте сухарями и натрите сыр пармезан. Хорошо перемешайте салат.

По желанию: в салат можно добавить курицу. Для этого обжарьте филе на сковородке со специями и нарежьте ее достаточно большим кусочками.

Рецепт салата Цезарь – видео приготовления

 

blog_ava
Оккупационные власти Луганщины ввели трудовую повинность для гражданского населения
сегодня
495
Теги: LifeStyle Новости Украины Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня 13:13 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
2451
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
12 марта 12:31 Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
231
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
12 марта 11:50 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
1176
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
11 марта 18:00 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1036
Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
11 марта 14:00 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
Уляна Корицька 1120
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук