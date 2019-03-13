Как приготовить популярный салат "Мимоза": простой рецепт

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Салат Мимоза - рецепт, как приготовить салат Мимоза
Как приготовить салат "Мимоза" / povar.top

Салат "Мимоза" – один из самых популярных салатов на любом праздничном столе. Такое название салат получил за то, что после приготовления блюда он похож на цветок мимозу. Салат для приготовления доступен каждому, ведь состоит из таких ингредиентов, которые есть у каждого дома. Как приготовить салат "Мимоза" – читайте дальше.

Основными ингредиентами классического рецепта салата является консервированная рыба, куриное яйцо, майонез, сыр, лук, морковь и картофель. Приготовление не занимает много времени и усилий. Вкус салата нравится почти каждому, кто когда-либо пробовал его.

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Рецепт салата "Мимоза"

Салат Мімоза
Салат Мимоза

Ингредиенты:
– 4 картофеля;
– 4 моркови;
– 200 г твердого сыра или 2 шт плавленого;
– 1 лук;
– 4 яйца;
– 1 банка консервированной рыбы;
– майонез;
– соль, перец;
– зелень.

Как приготовить салат "Мимоза":

1. Картофель и морковь отварите и натрите на крупной терке. Сыр также натрите на крупной терке.

2. Сварите яйца, отделив белки от желтков. Белки натрите на крупной терке, желтки – на мелкой. Консерву разомните вилкой и смешайте с измельченным луком.

3. Выложите ингредиенты в салатницу слоями, каждый слой перемазывая майонезом, в такой последовательности: картофель, сыр, куриный белок, консерва с луком, морковь, желток.

4. Поставьте салат в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей к столу украсите зеленью.

Салат
Салат "Мимоза": рецепт приготовления

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Советы по приготовлению:

– К салату прекрасно подойдут консервы из скумбрии, горбуши, семги, сайры или ставриды. Лучше, если это будет рыба в собственном соку, а не в масле.

– Ингредиенты лучше натереть на мелкой терке (кроме лука и рыбы). Таким образом салат будет нежнее на вкус.

– Выкладывая слои салата, не стоит их утрамбовывать и приминать. Это позволит салату быть более пышным.

– Не варите куриное яйцо слишком долго. Варить яйцо нужно не более 5 минут, после закипания.

– Для сервировки салата лучше брать прозрачную салатницу, которая позволит видеть слои салата. Это придаст ему праздничный вид.

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Теги: LifeStyle Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
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