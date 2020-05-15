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В салатовом топе и с косичками: Деми Роуз похвасталась грудью в необычном образе

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Модель Деми Роуз
Модель Деми Роуз / Instagram / @demirose

Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз в очередной раз похвасталась пышным бюстом. Она предстала перед камерами в коротком салатовом топе, а волосы заплела в косички.

Деми Роуз не прекращает доказывать, что является одной из самых откровенных и сексуальных моделей современности. Едва ли не каждый день на ее личной странице в инстаграме появляются соблазнительные фотографии, которые вызывают восхищение у 14 миллионов подписчиков. Красавица знает, как привлечь к себе внимание и активно будоражит сеть.

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Согласно геолокации, знаменитость сделала фотографию в Лондоне, где находится на самоизоляции. Она предстала перед камерой, попивая полезный коктейль. Одета в спортивный костюм салатового цвета, который состоял из короткого топа и лосинов, что хорошо подчеркивали пышные формы звезды. Акцент Деми, как всегда, сделала на груди.

Длинные и роскошные волосы Роуз заплела в непривычную для себя прическу – две косички. На лице сделала фирменный макияж в нюдових тонах с коричневым блеском на губах. Ее уши украшали минималистичные серьги.

Демі Роуз
Сексапильная Деми Роуз / Instagram / @demirose

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle Деми Роуз LifeStyle Стиль и мода
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