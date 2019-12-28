Салаты на Новый год 2020: рецепты от шеф-повара, которые можно повторить дома
Салаты на Новый год 2020 – не ограничиваются выбором между оливье и салатом "Мимоза". Эти салаты разве что напоминают нам советское прошлое, а потом отзываются неудачным сочетанием майонеза с рыбой. Но на улице уже 2020! И если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему в будущем году, то советуем начать именно с еды.
Ведь еда влияет на ваше здоровье и настроение. Поэтому Новый год 2020 предлагаем встретить в компании с хорошими друзьями и близкими, а также смакуя невероятно вкусные и полезные салаты! Вы когда-то задумывались о сочетании мандаринов со свеклой, хотели бы попробовать вкусный и яркий винегрет, приготовленный по-новому?
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Один из самых известных украинских поваров, выпускник кулинарной школы Le Cordon Bleu и основатель гастромастерской Confiture Евгений Клопотенко поделился с Lifestyle24 своими авторскими рецептами салатов для новогоднего стола, которые вы сможете повторить.
Салат со свеклой и мандаринами
"Какой же Новый год без запаха мандаринов? Я предлагаю не отказываться от этой красивой и главное полезной традиции. Но просто есть мандарины, мне кажется, скучновато, хотя и вкусно. Поэтому я предлагаю приготовить салат из мандаринов ... и со свеклой! Наверное, вы удивитесь такому сочетанию, но это только до тех пор, пока вы не попробуете его. Ну, а чтобы окончательно поразить ваши вкусовые рецепторы, я добавлю в него листья свежего базилика. Я специально не прописываю количество ингредиентов, вы можете экспериментировать и найти вашу идеальную пропорцию. Итак, наш праздничный салат со свеклой и мандаринами готов. Заметьте, без мяса и майонеза, но в этом его основная идея", – Евгений Клопотенко.
Рецепт салата со свеклой и мандаринами
Ингредиенты:
– свекла;
– листья базилика;
– мандарины;
– соль и перец по вкусу;
– оливковое масло.
Рецепт салата со свеклой и мандаринами:
1. Свеклу очищаем, режем на тонкие ломтики и обжариваем на сковороде с оливковым маслом в течение 3-5 минут. Свекла должна оставаться немного твердой.
2. Мандарины чистим от кожуры и разбираем на кусочки. Листья базилика обрываем со стеблей.
3. Смешиваем в миске все ингредиенты, добавляем молотый перец, немного соли и оливкового масла.
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Винегрет с красной рыбой и острой заправкой
"Винегрет – еще одно блюдо, которое не дает мне покоя. Признаюсь честно, что классическая советская интерпретация этого салата мне не очень нравится, поэтому я поставил себе цель изменить рецепт так, чтобы он приобрел совершенно другой вкус. Горошек или фасоль я решил заменить на зеленую чечевицу, в заправку добавить острый перец, чтобы придать пикантность. И совсем немного красной рыбы, чтобы придать блюду праздничности. Получилось очень и очень вкусно, очень рекомендую приготовить", – Евгений Клопотенко.
Рецепт винегрета с красной рыбой
Ингредиенты на 2 порции:
– 1 большой отварная свекла;
– 2 небольших картофелины;
– 2 небольших соленых огурца;
– 80 г слабосоленой семги;
– половина красной луковицы;
– 50 г зеленой чечевицы;
– 2 ст. л. подсолнечного или оливкового масла;
– щепотка сухого молотого острого перца
– соль по вкусу.
Рецепт винегрета с красной рыбой:
1. Чечевицу отварить в подсоленной воде до готовности. Как правило, для этого достаточно 10-15 минут. Слить воду и остудить.
2. Картофель помыть и запечь в духовке до готовности, остудить и порезать крупными кубиками. Отварную свеклу и соленые огурцы также крупно порезать. Лук порезать тонкими полукольцами.
3. Смешать все ингредиенты в тарелке, сверху выложить кусочки красной рыбы и заправить маслом с острым перцем. При необходимости посолить и украсить зеленью.
Салат со свеклой, тыквой и сыром
"Кажется, что свекла и тыква – это простенько. Но в этом рецепте они сведут вас с ума! Овощи, запеченные в духовке, становятся более насыщенными и нежными, а голландский сыр добавляет слащавости и приятно тянется, а лимон и мята делают вкус блюда сбалансированным", – Евгений Клопотенко.
Рецепт салата со свеклой, тыквой и сыром
Ингредиенты:
– 50 г тыквы;
– 50 г свеклы;
– 30 г голландского сыра;
– 20 г сливочного масла;
– 0.5 лимона;
– 1 веточка мяты;
– соль, перец по вкусу.
Рецепт салата со свеклой, тыквой и сыром:
1. Тыкву и свеклу нарезаем крупными ломтиками.
2. Тыкву обжариваем на сливочном масле 10 минут до полуготовности. Свеклу (желательно небольшого размера) поливаем лимонным соком и отправляем в духовку, разогретую до 180 °С, минут на 30.
3. На противень выкладываем тыкву и свеклу. Посыпаем солью, перцем и отправляем в духовку на 180 °С на 10 минут.
4. На запеченные овощи выкладываем сверху нарезанный слайсами голландский сыр и даем ему расплавиться, после чего посыпаем мятой, поливаем соком лимона и растительным маслом.
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Нежный форшмак с сыром
"Форшмак – это закуска, которую часто готовят для праздничного стола. Кто-то делает его с яблоком, кто-то добавляет хлеб, а кто-то делает его просто с яйцом и луком. Я предлагаю совершенно необычное сочетание, которое вы еще точно не пробовали. Форшмак с сыром очень нежный и обязательно понравится всем поклонникам этого блюда", – Евгений Клопотенко.
Рецепт нежного форшмака с сыром
Ингредиенты на 2 порции:
– 100 г филе слабосоленой сельди;
– 30 г нежирного сыра;
– половина яйца, сваренного вкрутую;
– 20 г измельченного лука;
– 2 ст. л. оливкового масла;
– молотый перец по вкусу.
Рецепт форшмака с сыром:
1. Из филе сельди удалить мельчайшие кости с помощью пинцета. Измельчить сельдь в блендере или порубить ножом. Главное не превратить рыбу в пасту, а просто мелко ее порубить.
2. Лук порезать очень мелко, яйцо потереть на терке. Смешать в небольшой миске измельченную сельдь, лук, сыр и яйцо. Хорошо перемешать, добавить перец и заправить форшмак оливковым маслом.
Салат со свеклой и авокадо гриль
"Уверен, что для большинства салат со свеклой ассоциируется в первую очередь с шубой или просто тертой свеклой с чесноком и обязательно майонезной или сметанной заправкой. На самом деле свекла – это универсальный корнеплод, который прекрасно сочетается не только с другими овощами, но и с фруктами. Салат из свеклы и авокадо – прямое тому доказательство. Здесь, конечно, не обошлось без небольшого секрета – заправить его я предлагаю пикантным винным соусом", – Евгений Клопотенко.
Рецепт салата со свеклой и авокадо
Ингредиенты на 2 порции:
– 3 маленьких свеклы;
– 2 авокадо;
– 2 апельсина;
– цедра четверти апельсина;
– 100 мл сухого красного вина;
– 1-2 ст. л. растительного масла;
– соль, перец по вкусу.
Рецепт салата из свеклы и авокадо:
1. Готовим винный соус. В небольшую кастрюльку наливаем вино, добавляем сок одного апельсина, мякоть половины апельсина и цедру четверти апельсина. Варим на небольшом огне, пока смесь не испарится наполовину.
2. Свеклу моем, чистим, режем тонкими пластинками и обжариваем на сковороде гриль сначала без масла. Когда свекла обжарится с двух сторон, добавляем на сковороду немного растительного масла.
3. Авокадо режем пополам, удаляем косточку, очищаем от кожицы и режем на дольки.
4. Обжариваем на сковороде гриль с небольшим количеством растительного масла. Достаточно несколько минут с каждой стороны.
5. Для подачи салата сначала выкладываем на тарелку свеклу, затем авокадо, мякоть апельсина и поливаем винным соусом. Солим и перчим по вкусу.
Больше рецептов от Евгения Клопотенко можно найти на сайте Klopotenko.com.
Вкусного Нового года! Делитесь в комментариях фотографиями своих новогодних блюд!