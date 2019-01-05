Какие салаты приготовить на Рождество: простые и праздничные рецепты

Каждая хозяйка хочет приготовить на Рождество – интересные и оригинальные рецепты салатов, чтобы удивить своих родных и близких. Как поразить гостей вкусными рождественскими блюдами – читайте в материале.

В светлый день Рождества Христова собирается вся семья, чтобы провести уютно время в семейном кругу. Следовательно, каждая хозяйка хочет быть оригинальной и приготовить необычные вкусности. Чтобы легче справиться с этой задачей, журналисты LifeStyle 24 собрали для вас подборку лучших салатов на Рождество 2019.

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Салат с мясом "Очарование"

Для этого салата можно использовать не только свинину, но и говядину, индейку или курицу.

Ингредиенты:

– 600 граммов свинины;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– растительное масло;

– майонез;

– перец;

– соль.

Рецепт приготовления салата "Очарование":

1. Опустите мясо в кастрюлю с кипящей водой, довести до кипения, посолите и варите до готовности, затем остудите и нарежьте мелкими кубиками.

2. Почистите лук и морковь, нашинкуйте лук полукольцами, морковь потрите на крупной терке. В сковороде разогрейте немного растительного масла, выложите лук с морковью и обжарьте, помешивая до мягкости и легкого зарумянивания, около 10 минут.

3. Остудите обжаренные овощи. Перемешайте мясо с луком и морковью, добавить майонез, поперчите и посолите.

Смотрите видео, как приготовить салат "Очарование":

Салат Нежность

Салат "Нежность": рецепт приготовления

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 1 свежий огурец;

– 1 куриная копченая грудка;

– 4 штуки чернослива;

– 3 штуки грецких орехов;

– майонез.

Рецепт приготовления салата "Нежность":

1. Отварите куриные яйца.

2. Нарежьте кусочками копченую куриную грудку и яйца.

3. Помойте чернослив и нарежьте его кусочками, измельчите грецкие орехи.

4. Помойте огурцы и нарежьте соломкой.

5. В салатницу первым слоем выложите куриную грудку и смажьте майонезом, затем измельчите грецкие орехи и чернослив смазав майонезом, после этого свежий огурец смазав майонезом, сверху потрите салат яйцом.

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Салат "Гавайское наслаждение"



Ингредиенты:

– 1 штука куриного филе;

– 150 граммов консервированных ананасов;

– 150 граммов шампиньонов;

– 1 штука лука репчатого;

– майонез, соль, перец.

Рецепт приготовления салата "наслаждение Гавайская":

1. Отварите куриное филе и нарежьте его небольшими кубиками.

2. Грибы и лук нарежьте и обжарьте на растительном масле до готовности.

3. Готовые грибы охладите и смешайте с куриным филе и кусочками ананасов.

4. Салат заправьте майонезом и выложите в салатницу. Украсьте салат кольцами ананаса и половинками обжаренных грибов.

Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и ананасами:

Салат "Гранатовый браслет с черносливом"

Салат "Гранатовый браслет с черносливом": рецепт приготовления

Ингредиенты:

– 1 свекла;

– 2 моркови;

– 2 картофеля;

– 200 граммов куриного филе;

– 100 грамм чернослива;

– 2 штуки грецких орехов;

– 3 яйца;

– 1 гранат;

– майонез.

Рецепт приготовления салата "Гранатовый браслет с черносливом":

1. Свеклу, картофель и морковь отдельно отварить. Затем охладить и очистить от кожуры.

2. Свеклу натереть на терке. Ядра грецких орехов измельчить и смешать с тертым свеклой.

3. Куриное филе отварить, охладить, нарезать маленькими кусочками.

4. Хорошо промытый чернослив измельчить.

5. Яйца сварить вкрутую, охладить и почистить.

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Оформление салата:

1. Салат выкладываем слоями в виде браслета. Можно поставить в центр блюда стакан или чашку. В конце приготовления стакан нужно вынуть.

1-й слой: картофель, натертый на крупной терке + майонез;

2-й слой: тертая свекла с орехами + майонез;

3-й слой: курица + майонез;

4-й слой: чернослив + майонез;

5-й слой: тертая морковь + майонез;

6-й слой: яйца, натертые на мелкую терку + майонез.

2. Поверхность салата густо посыпаем зернами граната и ставим в холодильник на 2-3 часа перед подачей.

Смотрите видео, как приготовить салат "Гранатовый браслет с черносливом":