Какие салаты приготовить на Рождество: простые и праздничные рецепты
Каждая хозяйка хочет приготовить на Рождество – интересные и оригинальные рецепты салатов, чтобы удивить своих родных и близких. Как поразить гостей вкусными рождественскими блюдами – читайте в материале.
В светлый день Рождества Христова собирается вся семья, чтобы провести уютно время в семейном кругу. Следовательно, каждая хозяйка хочет быть оригинальной и приготовить необычные вкусности. Чтобы легче справиться с этой задачей, журналисты LifeStyle 24 собрали для вас подборку лучших салатов на Рождество 2019.
Читайте также: 12 блюд на Рождество 2019: рецепты – что готовят на Сочельник
Салат с мясом "Очарование"
Для этого салата можно использовать не только свинину, но и говядину, индейку или курицу.
Ингредиенты:
– 600 граммов свинины;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– растительное масло;
– майонез;
– перец;
– соль.
Рецепт приготовления салата "Очарование":
1. Опустите мясо в кастрюлю с кипящей водой, довести до кипения, посолите и варите до готовности, затем остудите и нарежьте мелкими кубиками.
2. Почистите лук и морковь, нашинкуйте лук полукольцами, морковь потрите на крупной терке. В сковороде разогрейте немного растительного масла, выложите лук с морковью и обжарьте, помешивая до мягкости и легкого зарумянивания, около 10 минут.
3. Остудите обжаренные овощи. Перемешайте мясо с луком и морковью, добавить майонез, поперчите и посолите.
Смотрите видео, как приготовить салат "Очарование":
Салат Нежность
Салат "Нежность": рецепт приготовления
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 1 свежий огурец;
– 1 куриная копченая грудка;
– 4 штуки чернослива;
– 3 штуки грецких орехов;
– майонез.
Рецепт приготовления салата "Нежность":
1. Отварите куриные яйца.
2. Нарежьте кусочками копченую куриную грудку и яйца.
3. Помойте чернослив и нарежьте его кусочками, измельчите грецкие орехи.
4. Помойте огурцы и нарежьте соломкой.
5. В салатницу первым слоем выложите куриную грудку и смажьте майонезом, затем измельчите грецкие орехи и чернослив смазав майонезом, после этого свежий огурец смазав майонезом, сверху потрите салат яйцом.
Читайте также: Рецепты кутьи из пшеницы и риса: как приготовить
Салат "Гавайское наслаждение"
Ингредиенты:
– 1 штука куриного филе;
– 150 граммов консервированных ананасов;
– 150 граммов шампиньонов;
– 1 штука лука репчатого;
– майонез, соль, перец.
Рецепт приготовления салата "наслаждение Гавайская":
1. Отварите куриное филе и нарежьте его небольшими кубиками.
2. Грибы и лук нарежьте и обжарьте на растительном масле до готовности.
3. Готовые грибы охладите и смешайте с куриным филе и кусочками ананасов.
4. Салат заправьте майонезом и выложите в салатницу. Украсьте салат кольцами ананаса и половинками обжаренных грибов.
Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и ананасами:
Салат "Гранатовый браслет с черносливом"
Салат "Гранатовый браслет с черносливом": рецепт приготовления
Ингредиенты:
– 1 свекла;
– 2 моркови;
– 2 картофеля;
– 200 граммов куриного филе;
– 100 грамм чернослива;
– 2 штуки грецких орехов;
– 3 яйца;
– 1 гранат;
– майонез.
Рецепт приготовления салата "Гранатовый браслет с черносливом":
1. Свеклу, картофель и морковь отдельно отварить. Затем охладить и очистить от кожуры.
2. Свеклу натереть на терке. Ядра грецких орехов измельчить и смешать с тертым свеклой.
3. Куриное филе отварить, охладить, нарезать маленькими кусочками.
4. Хорошо промытый чернослив измельчить.
5. Яйца сварить вкрутую, охладить и почистить.
Читайте также: Запеченный картофель в сливочном соусе: простой рецепт гарнира
Оформление салата:
1. Салат выкладываем слоями в виде браслета. Можно поставить в центр блюда стакан или чашку. В конце приготовления стакан нужно вынуть.
1-й слой: картофель, натертый на крупной терке + майонез;
2-й слой: тертая свекла с орехами + майонез;
3-й слой: курица + майонез;
4-й слой: чернослив + майонез;
5-й слой: тертая морковь + майонез;
6-й слой: яйца, натертые на мелкую терку + майонез.
2. Поверхность салата густо посыпаем зернами граната и ставим в холодильник на 2-3 часа перед подачей.
Смотрите видео, как приготовить салат "Гранатовый браслет с черносливом":