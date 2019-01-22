Сальма Хайек, Леа Сейду, Коко Роша и другие звезды: как прошла вечеринка Boucheron в Париже

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Коко Роша на Boucheron Cocktail Party
Коко Роша на Boucheron Cocktail Party / www.gettyimages.com

20 января состоялась вечеринка ювелирного дома Boucheron, которая прошла в магазине бренда на Вандомской площади в столице Франции.

Гостей встречал муж Сальмы Хайек Фрасуа-Анри Пино, возглавляющий холдинг Kering, и Элен Кули-Дюкен, гендиректор Boucheron.

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Эту вечеринку посетили такие звезды: актрисы Катрин Денев и Сальма Хайек, модели Коко Роша и Летиция Каста и другие. Главным цветом вечера стал черный, ведь большинство знаменитостей примеряли длинные и блестящие наряды. Исключением стала французская артистка Леа Сейду, которая выбрала мини-платье и дополнила его массивными украшениями, и Каста, выбрав золотое платье выше колена с акцентом на талии и глубоким декольте.

Как известно, территория вокруг ювелирного дома была украшена тысячами свечей, а после официальной части гостей пригласили на торжественный ужин


Ума Турман и Сальма Хайек / Boucheron Cocktail Party / Getty Images


Катрин Денев / Boucheron Cocktail Party / Getty Images


Леа Сейду / Boucheron Cocktail Party / Getty Images


Коко Роша / Boucheron Cocktail Party / Getty Images


Ума Турман, Летиция Каста и Сальма Хайек / Boucheron Cocktail Party / Getty Images


Boucheron Cocktail Party / Getty Images

Теги: LifeStyle Голливуд Новости Франции Мода
Источник: 24 канал
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