Сальма Хайек откровенно показала седые волосы: фото
52-летняя американская и мексиканская актриса и продюсер Сальма Хайек, которая завораживает своих поклонников роскошным видом, не стесняется демонстрировать изменения в своей внешности.
Так, Сальма опубликовала откровенное фото на своей странице в Instagram, на котором показала подписчикам в сети часть седых волос.
Читайте также: Сальма Хайек похвасталась пышным бюстом в леопардовом купальнике: сексуальное фото
Знаменитость продемонстрировала "честное" фото, на котором не скрыла свою истинную красоту за косметикой и фильтрами. "Горжусь своей сединой", – отметила Хайек под фото.
Поклонники актрисы заявили, что она выглядит всегда красивой и не зависит от волос.
"Седые волосы, или нет – ты красавица", "Ты выглядишь неотразимой в любой ситуации", "Ты красивая и всегда такой будешь", – пишут пользователи в сети.
Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek
Выбор редакции
-
Maroon 5, Трэвис Скотт и Big Boi стали звездами Super Bowl 2019: эффектные фото и видеосегодня , 13:01
-
Голос страны 9 сезон 3 выпуск: рекордные повороты тренеров, слезы Монатика и триумф Дана Балана3 февраля , 23:35
-
Носила одежду от Zara: как формировался стиль Кьяры Ферраньи 10 лет назад – архивные фото3 февраля , 19:01