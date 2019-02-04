Сальма Хайек откровенно показала седые волосы: фото

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Сальма Хайек
Сальма Хайек / www.gettyimages.com

52-летняя американская и мексиканская актриса и продюсер Сальма Хайек, которая завораживает своих поклонников роскошным видом, не стесняется демонстрировать изменения в своей внешности.

Так, Сальма опубликовала откровенное фото на своей странице в Instagram, на котором показала подписчикам в сети часть седых волос.

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Знаменитость продемонстрировала "честное" фото, на котором не скрыла свою истинную красоту за косметикой и фильтрами. "Горжусь своей сединой", – отметила Хайек под фото.

Поклонники актрисы заявили, что она выглядит всегда красивой и не зависит от волос.

"Седые волосы, или нет – ты красавица", "Ты выглядишь неотразимой в любой ситуации", "Ты красивая и всегда такой будешь", – пишут пользователи в сети.

сальма хайєк
Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek

Теги: LifeStyle Голливуд
Источник: 24 канал
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