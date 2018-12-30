Сальма Хайек похвасталась пышными формами в бикини: соблазнительные фото
Американская и мексиканская актриса и продюсер Сальма Хайек очаровала поклонников в социальных сетях соблазнительными фотографиями с отдыха.
Новые фото Сальма опубликовала на своей странице в Instagram.
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На снимках 52-летняя актриса демонстрирует роскошную фигуру в черном закрытом купальнике с акцентом на декольте.
"Добралась до воды", – отметила она в подписи.
Пользователи сети в восторге от новых фотографий Сальмы. Так, в течение первых суток они собрали более 500 тысяч предпочтений.
Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek
Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek
Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek
Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek
Источник: 24 канал
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