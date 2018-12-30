Сальма Хайек похвасталась пышными формами в бикини: соблазнительные фото

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Сальма Хайек
Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek

Американская и мексиканская актриса и продюсер Сальма Хайек очаровала поклонников в социальных сетях соблазнительными фотографиями с отдыха.

Новые фото Сальма опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимках 52-летняя актриса демонстрирует роскошную фигуру в черном закрытом купальнике с акцентом на декольте.

"Добралась до воды", – отметила она в подписи.

Пользователи сети в восторге от новых фотографий Сальмы. Так, в течение первых суток они собрали более 500 тысяч предпочтений.

Сальма Хайєк
Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek

Сальма Хайєк
Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek

Сальма Хайєк
Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek

Сальма Хайєк
Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek

Теги: LifeStyle Мода Голливуд
Источник: 24 канал
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