Сальма Хайек разделась, чтобы показать секретное тату: фото
Знаменитая 52-летняя мексиканско-американская продюсер и актриса Сальма Хайек показала поклонникам новую татуировку на пикантной части тела.
Соответствующее фото Сальма опубликовала на своей странице в Instagram.
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На новом "селфи" актриса показала татуировку в виде черной птицы на груди. Добавим, что тату, вероятнее всего, ненастоящее и рисунок сделан для съемки второй части фильма "Телохранитель киллера", в котором Хайек играет героиню Соню Кинкейд (жену знаменитого киллера Дариуса Кинкейда).
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Поклонники звезды поражены новым снимком и в комментариях пишут комплименты Сальме.
Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek