Сальма Хайек разделась, чтобы показать секретное тату: фото

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Сальма Хайек
Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek

Знаменитая 52-летняя мексиканско-американская продюсер и актриса Сальма Хайек показала поклонникам новую татуировку на пикантной части тела.

Соответствующее фото Сальма опубликовала на своей странице в Instagram.

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На новом "селфи" актриса показала татуировку в виде черной птицы на груди. Добавим, что тату, вероятнее всего, ненастоящее и рисунок сделан для съемки второй части фильма "Телохранитель киллера", в котором Хайек играет героиню Соню Кинкейд (жену знаменитого киллера Дариуса Кинкейда).

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Поклонники звезды поражены новым снимком и в комментариях пишут комплименты Сальме.

Сальма Хайєк
Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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