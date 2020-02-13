Сальма Хайек срочно покинула вечеринку по случаю Оскара для визита в больницу: известна причина

Голливудская актриса Сальма Хайек стала одной из приглашенных гостей на вечеринке по случаю церемонии вручения Оскара-2020. Однако на светском мероприятии она не задержалась и экстренно поехала в больницу в Лос-Анджелесе.

Впоследствии на инстаграм-странице Сальма Хайек решила объяснить коллегами и поклонникам, что произошло в тот вечер. Оказалось, что близкая подруга актрисы и ее менеджер Эвелин О'Нил попала в ДТП. Во время столкновения машин женщина повредила руку, однако медики все же позвонили доверенному лицу, указанному в медицинской базе – Сальме Хайек. Поэтому звезда, долго не раздумывая, забрала вещи и покинула одну из самых громких вечеринок года.

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"Когда вечеринка только началась, моя менеджеру и подруга Эвелин попала в аварию. Мне пришлось срочно отправиться в больницу, где мы провели остаток Оскара, пока не взошло солнце. Спасибо всем врачам Cedars-Sinai за ваш профессионализм. Эвелин, я никогда не видела, чтобы кто-то так страдал с такой грацией, ты – чемпион", – поделилась Сальма Хайек, добавив общее фото из больницы.

Как известно, церемония Оскар-2020 прошла в Dolby Theatre в ночь на 10 февраля. На красной дорожке появились все топовые голливудские актеры и режиссеры, которые красовались перед камерами в изысканных нарядах. А уже после торжеств все гости отправились на вечеринку, которую ежегодно устраивает журнал Vanity Fair.

Для светского мероприятия Сальма Хайек выбрала блестящее синее платье от Gucci. Наряд был полностью расшит пайетками и украшен золотистой цепью в зоне декольте. Образ актриса решила дополнить босоножками на каблуках и лаконичными украшениями.

А вот на самой церемонии вручения премий Оскар-2020 Сальма Хайек красовалась в элегантном платье Gucci белого цвета. Актриса выглядела великолепно, что отметили не только ее поклонники в сети, но и модные критики.