Сальма Хайек выбрала роскошное платье для Берлинале-2020: фото

В Германии продолжается 70-й Берлинский международный кинофестиваль. Многие режиссеры и актеры приехали, чтобы представить свои новые работы. Среди гостей кинособытия – голливудская красавица Сальма Хайек.

26 февраля актриса представила на Берлинале-2020 фильм "Другая дорога" (The Roads Not Taken). Экранизировал киноленту режиссер Салли Поттер, который охотно появился на красной дорожке кинособытия. Кроме этого, перед десятками камер позировали и другие звезды фильма – Эль Фаннинг и Хавьер Бардем. Однако звездой вечера несомненно стала Сальма Хайек.

Все потому, что актриса выбрала для выхода роскошное платье от Gucci. Черный наряд Сальмы Хайек имел приталенный крой и эффектную вышивку в зоне декольте, сделанную с использованием ценных кристаллов и бисера. К образу кинозвезда подобрала лаконичные аксессуары, в частности, клатч и украшения. Заплетенные волосы в прическу и эффектный макияж с акцентом на глаза завершили безупречный look актрисы.

В то же время коллега Сальмы Хайек по фильму – хрупкая Эль Фаннинг – предпочла лаконичный образ. Она предстала перед журналистами и фотографами в бархатном платье с шелковыми вставками от Armani Prive. Выглядела Эль Фаннинг очень эффектно.



Сальма Хайек и Эль Фаннинг​ / Getty Images



Голливудские звезды на Берлинале-2020 / Getty Images

Фильм "Другая дорога" был отобран для основной программы Берлинского кинофестиваля. Получит ли он награду - киноманы узнают уже 1 марта. Пока же киноленту успешно представили на Берлинале-2020.

Известно, что в центре сюжета "Другая дорога" – история главного героя Лео, которого сыграл Хавьер Бардем. Один день из его жизни становится точкой пересечения множества судеб. Жизнь американской знати, карьера музыканта, любовь, рождение дочери – все это ему как придется пережить снова. В прокат фильм выйдет в конце апреля 2020 года.