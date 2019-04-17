Сам того не желая: принц Чарльз выдал крайний срок родов Меган Маркл

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @meghanmarkle_official

После объявления принца Гарри и Меган Маркл о тайных родах в частной клинике и атмосфере представители СМИ и поклонники стараются не пропустить ни одного намека. Так, новые предположения появились после завяления принца Чарльза о его новой командировке.

Недавно в сети появились комментарии бывшего пресс-секретаря Елизаветы II, который до сих пор находится в списке близкого круга королевской семьи. Он заверил, что роды герцогини Сассекской состоятся в конце апреля или в начале мая, чтобы развеять подозрения, что первенец супругов уже родился. А принц Чарльз, сам того не желая, добавил уверенности его словам.

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Сын Елизаветы II сообщил, что он вместе со своей женой Камиллой Паркер-Боулз отправятся в новую командировку в Германию. И все бы ничего, если бы они не выбрали довольно подозрительную дату, а именно – 7 мая.

Поклонники сопоставили слова экс-пресс-секретаря монарха Великобритании и выбранную дату для поездки герцогом Уэльским и заподозрили, что в этот день Меган Маркл должна родить. Поскольку принц Чарльз находится в хороших отношениях с женой своего сына и не мог бы пропустить рождения их первенца.

Принц Чарльз і Меган Маркл
Принц Чарльз и Меган Маркл / Instagram / @meghanmarkle_official

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
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