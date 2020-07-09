Модель и блогерша с Полтавщины Мила Кузнецова стала новой рекордсменкой Украины в номинации "Самая большая женская натуральная грудь". Она имеет 13 размер груди, а ее охват составляет 135 см 5 мм. Предварительно женщина прошла медицинское обследование, которое показало натуральность ее груди.

Регистрация нового рекорда состоялась 9 июля в Киеве при участии представителей Национального Реестра Рекордов, сообщает 24 канал. Одна из них – Лана Ветрова – уже опубликовала на своей странице в Фейсбуке фотографию Милы Кузнецовой за минуту до регистрации рекорда.

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Известно, что женщина была убеждена, что обладает самой большой грудью в Украине, поэтому сама подала заявку на фиксацию рекорда. В июне ей сделали первые замеры груди, которые сегодня подтвердились перед общественностью. Стоит добавить, что замеры груди у предыдущей рекордсменки составляли 128 сантиметров, в то время как у Милы Кузнецовой – 135 см 5 мм.

Мила Кузнецова – обладательница самой большой груди Украина / Фото Андрея Костюка, 24 канал



Мила Кузнецова побила рекорд Украины в категории "Самая большая женская натуральная грудь"/Фото Андрея Костюка, 24 канал