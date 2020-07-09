Самая большая грудь Украина – кто стал новой украинской рекордсменкой
Модель и блогерша с Полтавщины Мила Кузнецова стала новой рекордсменкой Украины в номинации "Самая большая женская натуральная грудь". Она имеет 13 размер груди, а ее охват составляет 135 см 5 мм. Предварительно женщина прошла медицинское обследование, которое показало натуральность ее груди.
Регистрация нового рекорда состоялась 9 июля в Киеве при участии представителей Национального Реестра Рекордов, сообщает 24 канал. Одна из них – Лана Ветрова – уже опубликовала на своей странице в Фейсбуке фотографию Милы Кузнецовой за минуту до регистрации рекорда.
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Известно, что женщина была убеждена, что обладает самой большой грудью в Украине, поэтому сама подала заявку на фиксацию рекорда. В июне ей сделали первые замеры груди, которые сегодня подтвердились перед общественностью. Стоит добавить, что замеры груди у предыдущей рекордсменки составляли 128 сантиметров, в то время как у Милы Кузнецовой – 135 см 5 мм.
Мила Кузнецова – обладательница самой большой груди Украина / Фото Андрея Костюка, 24 канал
Мила Кузнецова побила рекорд Украины в категории "Самая большая женская натуральная грудь"/Фото Андрея Костюка, 24 канал
Что известно о Миле Кузнецовой?
Женщина принимала участие в шоу "Модель XL" 2 сезон в 2018 году. Миле Кузнецовой в то время был 31 год. В свое время Мила работала помощником адвоката, но до сих пор ее самым большим увлечением и работой является ведение собственного блога в Инстаграме – на нее подписано почти 600 тысяч человек. Кузнецова активно рекламирует одежду plus-size, купальники и белье, а также путешествует и является гостьей различных ток-шоу. Она является обладательницей титулов "Мисс мира Королева", "Мисс Украина Вселенная plus size", "Мисс топ-модель Вселенная plus size".