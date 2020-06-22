Самая популярная музыка для секса: горячий плейлист
Британский бренд белья Pour Moi проанализировал данные музыкального сервиса Spotify и обнародовал рейтинг самой популярной музыки, которую слушают во время секса. Абсолютным лидером стал канадский певец The Weeknd.
Авторы рейтинга проанализировали более 300 тысяч песен из различных плейлистов с названиями "Для свидания", "Для секса", "Для просмотра Netflix", "Для самоудовлетворения". Так, большинство популярных композиций принадлежат авторству певца The Weeknd. Об этом информирует издание Instinct.
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В рейтингах самых популярных песен для интима преобладают исполнители-мужчины, а единственными артистками стали Рианна с песней Sex With Me и музыка Бейонсе.
Самая популярная музыка для секса
All The Time – Jeremih: слушайте песню онлайн
Often – The Weeknd: слушайте песню онлайн
Earned It – The Weeknd: слушайте песню онлайн
Birthday Sex – Jeremih: слушайте песню онлайн
Neighbors Know My Name – Trey Songz: слушайте песню онлайн
Don't – Bryson Tiller: слушайте песню онлайн
Wicked Games – The Weeknd: слушайте песню онлайн
Slow Motion – Trey Songz: слушайте песню онлайн
Pony – Ginuwine: слушайте песню онлайн
The Hills – The Weeknd: слушайте песню онлайн
Call Out My Name – The Weeknd: слушайте песню онлайн