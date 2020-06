Британский бренд белья Pour Moi проанализировал данные музыкального сервиса Spotify и обнародовал рейтинг самой популярной музыки, которую слушают во время секса. Абсолютным лидером стал канадский певец The Weeknd.

Авторы рейтинга проанализировали более 300 тысяч песен из различных плейлистов с названиями "Для свидания", "Для секса", "Для просмотра Netflix", "Для самоудовлетворения". Так, большинство популярных композиций принадлежат авторству певца The Weeknd. Об этом информирует издание Instinct.

К теме Модель, которая не боится секс-экспериментов: самые провокационные фото Кары Делевинь 18+

В рейтингах самых популярных песен для интима преобладают исполнители-мужчины, а единственными артистками стали Рианна с песней Sex With Me и музыка Бейонсе.

Самая популярная музыка для секса

All The Time – Jeremih: слушайте песню онлайн

Often – The Weeknd: слушайте песню онлайн

Earned It – The Weeknd: слушайте песню онлайн

​​Birthday Sex – Jeremih: слушайте песню онлайн

Neighbors Know My Name – Trey Songz: слушайте песню онлайн

Don't – Bryson Tiller: слушайте песню онлайн

Wicked Games – The Weeknd: слушайте песню онлайн

Slow Motion – Trey Songz: слушайте песню онлайн

Pony – Ginuwine: слушайте песню онлайн

The Hills – The Weeknd: слушайте песню онлайн

Call Out My Name – The Weeknd: слушайте песню онлайн