Самая богатая модель мира Кендалл Дженнер запустит собственный бренд

58 Читати новину українською
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

23-летняя Кендалл Дженнер, которая успешно сотрудничает с самыми лучшими брендами, решила попробовать себя в бизнесе. Модель заявила о запуске собственного косметического бренда. Девушка уже выбрала для него название и решила, что будет включать в себя ее линейка.

Несмотря на то, что Кендалл Дженнер считается самой богатой моделью на сегодня, она решила продолжать развиваться в кардинально другой отрасли. Вероятно, 23-летняя модель берет пример со своих сестер Кайли и Ким, косметическая марка которых имеет немалый спрос. Как сообщает WWD, первый шаг к созданию организации Кендал Дженнер уже сделала – она зарегистрировала собственную торговую марку.

Читайте также: У меня совсем нет груди, – самая богатая модель мира Кендалл Дженнер заговорила о комплексах

На сегодня марка находится на стадии разработки, поскольку заявку о регистрации модель подала всего несколько дней назад. Что касается наименования, оно будет довольно предсказуемым – Kendall Jenner или просто Kendall. Одноименный бренд будет включать в тебя средства для ухода за кожей, волосами, ногтями и для личной гигиены, а также будет выпускать духи и продукты для макияжа.

 

blog_ava
"Бессмертный полк" завершил пророссийский марш в Киеве: задержанные и словесные перепалки
сегодня
3258
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кендалл Дженнер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
сегодня 15:03 Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
Уляна Корицька 3221
Сериал "Чернобыль" от HBO: что известно о техногенной катастрофе глазами США и Великобритании
8 мая 16:28 Сериал "Чернобыль" от HBO: что известно о техногенной катастрофе глазами США и Великобритании
2
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
8 мая 11:01 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
57316
Прозрачные платья и сексуальные декольте: какие звезды отличились на Met Gala 2019
7 мая 21:27 Прозрачные платья и сексуальные декольте: какие звезды отличились на Met Gala 2019
733
Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
7 мая 18:57 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
Юлія Турелик 16672
Новости
Больше новостей
Залиште відгук