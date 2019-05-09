Самая богатая модель мира Кендалл Дженнер запустит собственный бренд

23-летняя Кендалл Дженнер, которая успешно сотрудничает с самыми лучшими брендами, решила попробовать себя в бизнесе. Модель заявила о запуске собственного косметического бренда. Девушка уже выбрала для него название и решила, что будет включать в себя ее линейка.

Несмотря на то, что Кендалл Дженнер считается самой богатой моделью на сегодня, она решила продолжать развиваться в кардинально другой отрасли. Вероятно, 23-летняя модель берет пример со своих сестер Кайли и Ким, косметическая марка которых имеет немалый спрос. Как сообщает WWD, первый шаг к созданию организации Кендал Дженнер уже сделала – она зарегистрировала собственную торговую марку.

Читайте также: У меня совсем нет груди, – самая богатая модель мира Кендалл Дженнер заговорила о комплексах

На сегодня марка находится на стадии разработки, поскольку заявку о регистрации модель подала всего несколько дней назад. Что касается наименования, оно будет довольно предсказуемым – Kendall Jenner или просто Kendall. Одноименный бренд будет включать в тебя средства для ухода за кожей, волосами, ногтями и для личной гигиены, а также будет выпускать духи и продукты для макияжа.