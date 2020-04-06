Самая богатая писательница мира Джоан Роулинг сообщила, что переболела коронавирусом
Известная британская писательница, автор серии фантастических романов "Гарри Поттер" Джоан Роулинг сообщила, что обнаружила у себя COVID-19. Правда, тест на коронавирус она не делала и к врачам не обращалась.
От вирусной пневмонии, которую вызвал коронавирус, уже пострадали более миллиона человек. Не обошла она и знаменитостей. Некоторые, к сожалению, ушли из жизни, кому-то удалось выздороветь, а некоторые продолжают бороться с коварным COVID-19. Об инфицировании сообщила и британская автор Джоанг Роулинг.
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Соответствующее сообщение она опубликовала на личной странице в твиттере. Писательница отметила, что в течение двух недель у нее имелись все симптомы нового коронавируса. Однако теста Джоан не делала, поэтому официального подтверждения болезни у нее нет.
Автор призналась, что курс лечения прошла дома под наблюдением мужа-врача. Он дал ей несколько советов, которые сняли респираторные симптомы заболевания. Джоан утверждает, что выздоровела и такой способ лечения помог ей.
Роулинг также поделилась с поклонниками видео, на котором врач демонстрирует технику дыхания для людей, которые заражены коронавирусом.
Самолечение может быть вредным для вашего здоровья, поэтому если вы обнаружили у себя симптомы коронавирусной болезни – немедленно обращайтесь к семейному врачу. Это поможет сохранить вашу жизнь и жизнь тех, кто рядом с вами.
Отметим, по состоянию на 6 апреля в мире зафиксировали 1 287 112 случаев коронавируса. От болезни умерли 70 527 человек. Удалось выздороветь 271 882 инфицированным.
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