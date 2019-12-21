Самая богатая писательница мира: какой годовой доход Джоан Роулинг

Британская писательница, подарившая миру серию фантастических романов "Гарри Поттер", признана самым высокооплачиваемым автором этого года по версии Forbes. Сейчас ее основному доходу способствует не продажа книг, а использование идеи в постановках и парках развлечений. Ее годовой доход составляет 92 миллиона долларов.

Американский журнал Forbes традиционно в конце года анализирует материальное положение знаменитостей, называя имена тех, кто смог заработать больше. Так, рейтинг писателей возглавляет автор бестселлера о волшебнике Гарри Поттере. Джоан Роулинг в этом году обогатилась на 92 миллионов долларов.

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Основную прибыль в течение нескольких лет она получает не с продажи своих книг. Спектакль "Гарри Поттер и проклятое дитя" по одноименной книге Джоан Роулинг в 2016 году получил победу в шести категориях американской театральной премии Тони. Билеты на пьесу на нью-йоркском Бродвее розлитаются с потрясающей скоростью, чему может позавидовать каждая постановка. Также учредители тематических парков о Гарри Поттере щедро финансируют идею автора.

К слову, писательница уже возглавляла рейтинг два года назад, в 2017.



Джоан Роулинг / Facebook / @JKRowling

С первой ступени Джоан Роулинг потеснила своего основного конкурента и прошлогоднего победителя Джеймса Паттерсона, который творит в жанре триллер и детектив. В 2019 он заработал 70 миллионов долларов благодаря продаже более 5 миллионов печатных экземпляров своих произведений. Книга "Исчезновение президента", созданная в соавторстве с Биллом Клинтоном, стала настоящим бестселлером.



Джеймс Паттерсон / Facebook / @JamesPatterson

Третью строчку в списке самых высокооплачиваемых писателей заняла первая леди США Мишель Обама, заработавшая около 36 миллионов долларов. Такой немалой сумме способствовало распространение около 10 миллионов экземпляров воспоминаний и личного опыта "Becoming" и продажа билетов во время десятимесячного литературного тура.

4. Американский детский писатель Джефф Кинни – 20 миллионов долларов.



Джеф Кинни / Twitter / @wimpykid

5. Легендарный автор в жанре ужасов, фэнтези и мистики Стивен Кинг – 17 миллионов долларов. Его заработок упал на 10 миллионов по сравнению с прошлым годом, когда он получил прибыль от экранизации блокбастера "Оно".



Стивен Кинг / Twitter / @StephenKing