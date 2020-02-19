Самая большая ошибка, – Бен Аффлек чувственно прокомментировал развод с Дженнифер Гарнер

Голливудский актер Бен Аффлек и до сих пор переживает из-за развода с Дженнифер Гарнер. В новом интервью он признался, что этот разрыв стал самой большой ошибкой его жизни.

Как известно, о разрыве отношений супруги объявили в 2015 году. И только через 3 года Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер официально развелись. Но, несмотря на то, что отношения у голливудской пары давно закончились, Бен Аффлек и до сих пор жалеет, что потерял любимую. Как сообщает The New York Times, свой развод он считает ошибкой всей жизни.

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Самая большая ошибка в моей жизни – это развод. Чувство стыда действительно токсично,

– поделился Бен Аффлек.

Актер не скрывает: именно он виноват в разрыве отношений с Дженнифер Гарнер. Бен Аффлек до сих пор лечится от алкозависимости, которая и стала причиной развода. Именно тяга к выпивке обусловила и отказ от перспективных ролей, в частности, Бэтмена. Вместо Бена Аффлека в супергероя в новом фильме превратится его коллега Роберт Паттинсон.

"Я выпивал в нормальных количествах на протяжении длительного времени. Но, когда мой брак стал разваливаться, я начал пить больше и больше. Это было в 2015-2016 годах. Мое пьянство породило большие проблемы в семье", – заявил он.

Интересно, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер сумели сохранить дружеские отношения после развода. Актриса лично возила его в реабилитационный центр и поддерживала в борьбе с алкозависимостью. Кроме этого, Дженнифер не возражала, чтобы Бен Аффлек праздновал с ней и их тремя детьми праздники. Актер регулярно проходит терапию и имеет своего поручителя, который когда-то тоже страдал от алкозависимости.

Однако после нескольких месяцев трезвой жизни Бен Аффлек громко отпраздновал Хэллоуин. Актера сфотографировали папарацци, когда он с маской на лице ходил по улицам Лос-Анджелеса, ища вечеринки. Однако сам мужчина не стесняется этого и с оптимизмом прокомментировал рецидив.

"Для меня не особо полезно зацикливаться на неудачах или рецидивах, и мучить себя. Конечно, я делал ошибки. Конечно, я совершал поступки, о которых жалею. Но нужно взять себя в руки, извлечь из этого урок, узнать еще что-то и попробовать двигаться вперед", – добавил Бен Аффлек.