Самая известная модель plus size Эшли Грэм взорвала сеть забавным видео

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Модель plus size Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Знаменитость, которая находится на последних неделях беременности, не прекращает съемки даже на таких поздних сроках. На днях она посетила вечернее шоу американского комика Джимми Феллона. Во время подготовки к выпуску Эшли Грэм станцевала в гримерке танец живота и пошутила о своих объемных формах. Фанаты заметили нечто большее.

Американская модель, которая всколыхнула индустрию моды, сейчас ждет рождения первенца. Однако звезда не отказывается от фотосъемок и с радостью становится гостьей популярных шоу. Она получает наслаждение от состояния беременности и демонстририует свой округлый живот на широких экранах.

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Так, в студию Эшли Грэм пригласил знаменитый телеведущий и продюсер Джимми Фэллон. В эфире "The Tonight Show" модель появилась в обтягивающем платье с цветочным принтом, которое только подчеркнуло ее формы.

В гримерке она станцевала странный танец, во время которого двигала животом. Она отметила, что продолжает увеличиваться, и намекнула, что сейчас может танцевать только так.

Однако поклонники не только поддержали остроумную шутку звезды, но и сделали собственные прогнозы. Они заметили, что живот беременной значительно опустился, а поэтому ее роды должны наступить быстрее назначенных сроков. На эти суждения девушка отреагировала спокойно и оптимистично. Эшли Грэм выразила надежду, что ее сын родится на девятом месяце ее беременности, но будущие родители уже подготовили комнату для малыша.

Недавно Эшли Грэм украсила обложку американского журнала Vogue, получив титул "Модель, которая изменила индустрию". На одной из фотографий Эшли Грэм предстала в объятиях своего мужа Джастина Эрвина. Она поблагодарила любимого за любовь и заботу, которую она сполна ощущает с первых дней беременности.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дети Эшли Грем
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